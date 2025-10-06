Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears sevenlerini korkuttu! Dizindeki bandaj ve kolundaki morluklar dikkat çekti

Britney Spears, Instagram'da paylaştığı videoyla hayranlarını endişelendirdi. 43 yaşındaki şarkıcı, evinde dans ettiği videoda dizinde beyaz bir bandajla görüldü.

MERDİVENLERDEN DÜŞMÜŞ

Açıklamasında, bir arkadaşının evinde merdivenlerden düştüğünü ve dizinin zaman zaman "yerinden çıktığını" söyledi. Spears, "Kırık mı bilmiyorum ama şu an yerinde" dedi.

KOLLARINDA MORLUKLAR VARDI

Videoda gözleri dolu dolu görülen Spears’ın kollarında da morluklar dikkat çekti. Ancak Spears yine de topuklu ayakkabılarının üzerinde dans etmeye devam etti.

SEVENLERİ ENDİŞELİ

Aynı gün içinde iki farklı kıyafetle başka bir video daha paylaştı. Bir klipte diz bandajı yoktu, diğerinde ise bandaj tekrar görünüyordu.

Hayranları sosyal medyada “Umarım bakımı iyi yapılıyordur” ve “Yardım alması gerekiyor” gibi yorumlar yaptı.