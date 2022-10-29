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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Tarkan'ın 'Şımarık' şarkısını söyledi! Sosyal medya coştu

29.10.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Grammy Ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Megastar Tarkan'ın 'Şımarık' şarkısı ile karaoke yaptı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Geçmiş dönemlerde sosyal medya kullanıcıları Dua Lipa’nın “Levitating” şarkısıyla Tarkan’ın “Şımarık” şarkısının çokça benzediği yorumlarında bulunmuşlardı.

İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın megastar Tarkan'ın 'şımarık' şarkısını söylediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

DUA LİPA KİMDİR?

Dua Lipa, 22 Ağustos 1995 tarihinde Londra’da dünyaya geldi. Aslen Kosovalı Arnavut bir ailenin evladı olan Dua Lipa’nın müzik kariyeri, 14 yaşındayken, diğer sanatçıların YouTube’daki şarkılarını yazmaya başladığı zaman itibariyle başladı. 2008’de Kosova’ya taşınmadan önce yarı zamanlı olarak Sylvia Young Tiyatro Okulu’na katıldı. İlk adı Arnavutça “aşk” anlamına geliyor. 2015 ilk single’ını piyasaya sürdü. Aralık 2016’da, Lipa ile ilgili ‘See in Blue’ adlı belgesel çekildi.

İlk stüdyo albümünü 2 Haziran 2017’de piyasaya sürdü. Albüm, İngiltere’nin en iyi 10 single’ı “Be the One” ve “IDGAF” ve İngiltere’nin hit listelerini zorlayan parçası “New Rules” da dahil olmak üzere yedi single’ı içerisinde barındırdı.

Lipa’nın ünü, Amerika Birleşik Devletleri’nde altı numaraya kadar ulaştı. Şubat 2018’de Lipa, British Woman Solo Artist ve British Breakthrough Act için iki İngiliz Ödülü kazandı. Nisan ayında, Lipa ve Calvin Harris tarafından yapılan single “One Kiss”, Birleşik Krallık Singles Chart’da bir numaraya ulaştı.


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