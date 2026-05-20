Kurban etini poşete koyanlar yandı! Kasap nedenini tek tek anlattı

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Ali Güla, kurban etlerinin sıcak buharı olduğunu ve etin poşete sıcak şekilde konulmaması gerektiğini belirterek, "2-3 saat dinlenip buharını atması gerekiyor. Direkt poşetle dolaba da koymayın, altı ve üstü donuyor ortadan yeşermiş oluyor. Havalar da ısınmaya başladı. Etlerimiz çok çabuk yeşillenip bozulur." dedi.

Güla, yaptığı açıklamada, kurban alırken küçükbaş hayvanlarda özellikle yara bulunmaması ve ayağının sakat olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Danalarda da aynı şekilde sakatlık olmaması gerektiğini ifade eden Güla, "Kapak dediğimiz yani diş açması lazım. Koçların da en az bir yaşını doldurması gerekiyor." diye konuştu.

Güla, kurbanların kesiminin de genellikle mezbahalarda çalışan kasaplar tarafından yapıldığını aktararak, vatandaşların işi bilen kasapları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kurban kesiminde işi bilenlerin etleri daha doğru şekilde parçaladığına dikkati çeken Güla, "Bunlara kestirilirse hem etleri ziyan olmaz hem derisi parçalanmaz. Bunlar milli servettir. Kızılay gibi kurumlara veriliyor ve onlar da bunları değerlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Güla, büyükbaş kurbanlıkta etlerin hisseleme işlemi yapıldıktan sonra dinlendirilmek üzere kasaba getirilmesini ve dağıtılacak olan etin işlenmesinin işi bilen kasaplar tarafından yapılmasının önemine vurgu yaptı. İstanbul'da birçok kasabın kesilen kurban etlerini bu şekilde işleyebildiğini dile getiren Güla, şunları kaydetti:

"Kurbanı kestirdikten sonra kendi kasaplarıyla anlaşarak 'Şu kadar bir kurban hissem var, etim var. Getireyim sizin dolaplarınıza asayım. Bayramın ikinci günü, üçüncü günü bunu bana güzelce işle yani kıymasını, kuşbaşını ne çıkıyorsa bu şekil yapar mısın?' derse kasaplar da bunu yapıyorlar. İstanbul genelindeki kasaplarda bu işlem görülüyor. Kasaplar o etin kıymasını ayırır, pişirilecek tarafını ayrı ayırır. Eşit şartta, 2'şer kilo, 3'er kilo verecekleri şekilde yapabilirler. Daha eşit ve hakkaniyetli dağıtım için etlerin kasaplara getirilmesini tavsiye ediyoruz. Kurban sahibi de götürüp verecekleri eti temiz şekilde vermiş olur. Bu şekilde daha hakkaniyetli olacaktır. Herkese eşit hakta dağıtılmış olur. Kasaba geldiğinde bu etin antrikotu, bonfilesi, biftek kısımları eşit şekilde bölünüyor, bu şekilde dağıtım daha doğrudur."