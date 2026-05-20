Yeşil elmasın görünmeyen mesaisi! Günde binlercesi soyuluyor, kazancı dikkat çekiyor

Vitamin ve mineral açısından zengin olan, karaciğer dostu olarak bilinen enginarın sindirime yardımcı olduğu ve bağışıklık sistemini desteklediği biliniyor. Lifli yapısıyla uzun süre tok tutan enginar, sağlıklı beslenme listelerinin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi, Aydın'ın önemli enginar üretim merkezleri arasında yer alıyor. Verimli toprak yapısı ve uygun iklim şartları sayesinde bölgede yetiştirilen enginarlar, iç piyasada yoğun talep görürken farklı illere de gönderiliyor. Hasat döneminde mahallede hem üretim hem de enginar soyumu sayesinde hareketli bir çalışma temposu yaşanıyor. Enginar soyumu yapan ustalar kısa süren sezonda yoğun çalışarak yılın önemli kazanç dönemlerinden birini geçiriyor. Hasat edilen enginarlar, kabuklarından ayıklanarak çanak haline getiriliyor.

'ENGİNARCININ SANATI DA BIÇAĞIDIR'

Enginar soymada ustalık, hız ve doğru teknik büyük önem taşırken, işi bilen kişiler günde yaklaşık bin 500 ila 2 bin adet enginar soyabiliyor. İstanbul'dan Aydın'a gelen Ali ve Sezgin Çeliktaş kardeşler de sezon boyunca yoğun tempoda çalışarak bu işten gelir elde ediyor. Sabah erken saatlerde başlayan ve akşam geç saatlere kadar süren mesaiyle çalışan Ali ve Sezgin Çeliktaş kardeşler, enginar soymanın dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirtti. Soyum işinde en önemli detaylardan birinin ise kullanılan bıçak olduğunu vurgulayan kardeşler, "Sarrafın altını işleyebildiği gibi enginar soyucusunun da bıçağını işleyebilmesi önemlidir" sözleriyle mesleklerindeki inceliği anlattı.

Bıçağın önemine dikkat çeken Çeliktaş, "Bıçaklarımız çok ince de kalın da değildir. Standart mutfak bıçağıdır. Sarrafın altını işleyebildiği gibi enginar soyucusunun da bıçağını işleyebilmesi önemlidir. Bıçağını işleyebilen insan enginar soyuculuğunda ustadır. Bıçak işleyemeyen insan soyar belki ama adetli, verimli ve düzgün soyamaz. Enginarcının sanatı da bıçağıdır. O yüzden bıçak özeldir. Ancak özel bıçak dendiğinde özel yapım anlaşılmamalıdır" diye konuştu.

"KAZANÇ ASGARİ ÜCRETİN 4 KATINA KADAR ÇIKABİLİYOR'

Çalışma sürelerinin uzun ve yorucu olduğunu ifade eden Çeliktaş, "Çalışma sürelerimiz biraz uzun ve yorucudur, tempo ister. Kazanç olarak da tatmin edici bir gelir var. Kişiye göre değişmekle beraber bir asgari ücret bazında hesaplarsak 4 katına kadar gelir elde edilebilir. Sabah 7 buçuk 8 gibi çalışmaya başlıyoruz ve akşam 7'ye kadar soyum işini yapıyoruz. Akşam 7'den sonra da enginarın tüylü iç kısmını çıkartmak için çalışıyoruz. Sezonluk bir iş olduğu için kazanç değişkenlik gösterebilir. 6 kişilik bir ekip sezonu 2 ayda kapatabilir, 8 kişilik bir ekip 1 buçuk aya düşürür. 4 kişi olursun 3 aya çıkar. Enginarın boyutuna göre değişmekle birlikte bir kişi günde minimum bin, maksimum 2 bin tane enginar soyabilir" dedi.

ENGİNARIN FAYDALARI NELERDİR?

Enginar, özellikle karaciğer dostu olarak bilinen besinlerden biridir. Lif, antioksidan ve vitamin açısından oldukça zengin olduğu için düzenli tüketildiğinde vücuda birçok fayda sağlayabilir.

İşte enginarın öne çıkan faydaları:

Karaciğeri destekler. Enginar, içerdiği “sinarin” maddesi sayesinde karaciğer fonksiyonlarını destekleyebilir ve safra üretimine yardımcı olabilir.

Sindirim sistemine iyi gelir. Lif bakımından zengin olduğu için bağırsak hareketlerini destekleyebilir ve sindirimi kolaylaştırabilir.

Tok tutar. Yüksek lif oranı sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlayabilir. Kolesterol seviyesini destekleyebilir. Bazı araştırmalar, enginarın kötü kolesterolün düşürülmesine katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

Antioksidan açısından zengindir. Hücreleri serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olan bileşikler içerir.

Lif içeriği sayesinde şeker emilimini yavaşlatır. Bağışıklık sistemini destekler. C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olduğu için bağışıklığa katkı sağlar. Potasyum ve lif içeriği sayesinde kalp-damar sağlığı açısından faydalıdır.