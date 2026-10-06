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Dünyaca ünlü şefler İspanya'da tattı! Çorum'un bu lezzetlerine tam not

İspanya'da gerçekleştirilen San Sebastian Gastronomika Kongresi'nde Çorum'un geleneksel lezzetleri iki özel etkinlikle uluslararası gastronomi dünyasına tanıtıldı. Çorum'un yöresel lezzetlerini tadan dünyaca tanınmış şefler tam not verdi.

Dünyaca ünlü şefler İspanya'da tattı! Çorum'un bu lezzetlerine tam not

Çorum'un binlerce yıllık mutfak kültürü, dünyanın önde gelen gastronomi organizasyonlarından San Sebastian Gastronomika Kongresinde dünya sahnesine çıktı. Çorum Belediyesi, Gastronomika kapsamında düzenlenen iki özel etkinlikte Çorum'un yöresel lezzetlerini dünyanın önde gelen şefleri, gastronomi profesyonelleri, kanaat önderleri ve uluslararası basın mensuplarıyla buluşturdu. Gastronomika'daki ilk etkinlik "Show Cooking" oldu. Çorum mutfağının geleneksel lezzetleri, dünyanın farklı ülkelerinden gelen seçkin şeflerin ve gastronomi profesyonellerinin önünde canlı olarak hazırlandı. Etkinlikte, Çorum'un yöresel lezzetlerinden Irgat böreği ile Çorum yöresel üzüm asmaları ve Osmancık pirinci ile hazırlanan zeytinyağlı sarma yapılarak katılımcılara ikram edildi.

Dünyaca ünlü şefler İspanya da tattı! Çorum un bu lezzetlerine tam not 1

ŞEFLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Lezzetlerin hazırlanışının yanı sıra, yemeklerin hikayeleri, geleneksel hazırlanış teknikleri ve Anadolu mutfağındaki yeri ve önemi de anlatıldı. Çorum mutfağı yalnızca tadıyla değil, arkasındaki kültürel birikim ve hikayeleriyle de uluslararası gastronomi dünyasına aktarıldı. Dünyanın önde gelen şeflerinin büyük ilgi gösterdiği Show Cooking, Çorum'un gastronomik mirasının uluslararası alanda tanıtılması açısından önemli bir buluşma oldu.

Dünyaca ünlü şefler İspanya da tattı! Çorum un bu lezzetlerine tam not 2

MİRAMAR SARAYI'NDAKİ ÖZEL DAVETTE YER ALDI

Günün ikinci etkinliğinde ise Çorum, Miramar Sarayı'nda düzenlenen özel davette gastronomi dünyasının seçkin isimleriyle buluştu. San Sebastian Gastronomika kapsamında düzenlenen ve VIP davet niteliği taşıyan Miramar Sarayı etkinliğinde, dünyanın seçkin mutfaklarından örnekler yer alırken Çorum da özel davetle etkinlikteki yerini aldı. Çorum'a ayrılan tadım standında yöresel ürünler ve gastronomik zenginlikler konuklara sunuldu. Standda şeblebi unu ile hazırlanan pankek, Kargı tulum peyniri ve pekmez, Çatalkara üzüm yaprağı, Osmancık pirinci ve Alaca mor soğanı ile hazırlanan zeytinyağlı sarma, İskilip sirkesi, Osmancık ve İskilip yaylalarından elde edilen yöresel ballar gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinin beğenisine sunuldu.

Dünyaca ünlü şefler İspanya da tattı! Çorum un bu lezzetlerine tam not 3

TAM NOT ALDI

San Sebastian Gastronomika'da yer alan şefler, gastronomi alanındaki kanaat önderleri ve uluslararası gazeteciler, Çorum'un tadım standına yoğun ilgi gösterdi. Çorum'un yöresel ürünlerini ve geleneksel lezzetlerini yakından tanıma fırsatı bulan davetlilere, ürünlerin üretildiği coğrafya, kullanılan yerel malzemeler ve geleneksel mutfak kültürü hakkında bilgiler verildi. Yemekleri tadan şefler, kanaat önderleri ve gazeteciler, çok beğendiklerini söyledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum İspanya şef
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