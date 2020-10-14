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Dünyaca ünlü şefler uyardı: 'Yumurta pişirirken asla süt koymayın'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
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Usta şef Dan Joines katıldığı bir sabah programında, omlet yaparken yumurtalara asla süt koyulmaması gerektiğini söyledi.

Dünyaca ünlü şefler uyardı: 'Yumurta pişirirken asla süt koymayın'

İngiltere’deki en iyi restoranlardan birinin şefi olan Dan Joines, katıldığı bir programda herkesin yaptığı bir hatayı açıkladı.

Omlet veya herhangi bir yemek için çırpılmış yumurta hazırlarken süt eklemenin büyük bir hata olduğunu söyledi. Çırpılmış yumurtaya süt eklemenin kıvamı arttırdığı düşünülse de faydadan çok zararı olduğu ortaya çıktı.

Daha kremalı ve kıvamlı görünmesi için süt eklemenin aslında bir işe yaramadığını hatta zararlı olduğunu söyleyen Dan Joines şunları söyledi:

"Çırpılmış yumurtalarınıza asla süt eklemeyin. Bu yemeğin tadını sulandırır ve lastik gibi görünmesine neden olur. Omlet yaparken her zaman tereyağının altın renginde olduğunan emin olun. Tereyağının rengi kahverengi olmasın. Orta ila kısık ateşte karıştırmaya devam edin. Hafifçe spatula ile hareket ettirin ve katlayın."

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Michelin yıldızlı usta şef Luke Selby de Dan Joines ile aynı fikirde. Şef Selby "Çırpılmış yumurtalarınıza süt koymak büyük bir günahtır! Omletinizi vıcık vıcık yapar" diyor.

Avustralyalı-Fransız şef Manu Feildel çırpılmış yumurtalara süt eklememek ile beraber yumurta pişirirken yüksek ateşte pişirilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Profesyonel şef, tavayı orta ateşte tutmanızı öneriyor. Usta şef: "Tava çok sıcaksa, yumurtalar çok çabuk pişecek, yanacak. Hoş ve hafif olmaktansa lastiksi bir dokuya sahip olacak." diyerek uyarıyor.

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