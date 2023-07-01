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Dünyaca ünlü teknik direktör Galtier, gözaltına alındu! Irkçılık ve ayrımcılık...

01.07.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier'in başı dertte. Tecrübeli çalıştırıcı, "ırk veya dini aidiyete dayalı ayrımcılık" yaptığı şüphesiyle açılan soruşturma sonucu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü teknik direktör Galtier, gözaltına alındu! Irkçılık ve ayrımcılık...

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, ırkçılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre, hakkında "ırk veya dini aidiyete dayalı ayrımcılık" yaptığı şüphesiyle soruşturma açılan Galtier, Nice polisi tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.

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Basına sızdırılan ancak doğru olup olmadığı henüz teyit edilemeyen elektronik postalarda, Galtier'in Nice'i çalıştırdığı dönemde "kadroda çok fazla siyahi ve Müslüman oyuncu bulunmasından" şikayetçi olduğu iddia edilmişti.

56 yaşındaki teknik adam ise, "ırkçı ve İslamofobik yorumlar yaptığı" yönündeki suçlamaları reddetmişti.

Nice Savcısı Xavier Bonhomme, Fransız teknik adamın 15 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağını açıkladı. Galtier, suçlu bulunması halinde 3 yıl hapis ve 45 bin Avro para cezasına çarptırılabilir.


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