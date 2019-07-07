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Dünyaca ünlü tenisçi Caroline Wozniacki'nin çıplak fotoğrafları ortalığı karıştırdı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 07.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

28 yaşındaki dünyaca ünlü şampiyon tenisçi Caroline Wozniacki'nin, 2 yıl önce verdiği çıplak pozlar ortalığı karıştırdı.

Dünyaca ünlü tenisçi Caroline Wozniacki'nin çıplak fotoğrafları ortalığı karıştırdı

Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki'nin, Rus tenisçi Veronica Kudermetova'ya karşı yapacağı ikinci maç öncesi çıplak fotoğrafları ortaya çıktı.

Wozniacki'nin iki yıl önce verdiği çıplak pozlar spor dünyasında büyük yankı uyandırırken, olay fotoğrafların dünya şampiyonu tenisçinin kariyerini olumsuz etkileyebileceği konuşuluyor.

Tamamen çıplak ve elinde raketle poz veren Caroline, çekimlerden sonra çıplak fotoğrafını kapak fotoğrafını yapan ESPN dergisine teşekkür etmişti.

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