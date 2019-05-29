Mynet Trend

Dünyada başka örneği yok! Altı cami üstü medrese

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 29.05.2019 09:38 | Son Güncelleme

Bursa’da bulunan 650 yıllık 1. Murad Hüdavendigar Camii, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor. Dünyada başka örneği olmayan altı cami, üstü medrese yapısı, camiye girenler tarafından üst kata çıkılmadıkça fark edilemiyor. Üst katındaki medrese bölümünü ziyaret etmek isteyen bayanlar Ramazan ayı boyunca, erkekler ise Cuma günleri gelip ziyaret edebilir.

Dünyada başka örneği yok! Altı cami üstü medrese

Bursalı Gezi Rehberi ve Bursa Ulucami adlı kitapların yazarı, Kokartlı Rehber Zafer İhtiyar, Çekirge Semti'nde bulunun 1. Murad Hüdavendigar Camisi hakkında bilgi verdi. İhtiyar, “Osmanlı padişahları yaptırdıkları külliyelerle şehri büyütmüşlerdir. Bursa’da çok sayıda külliye mevcuttur ve bunlar 2013 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras listesine dâhil edilmiştir. Külliyenin ana unsuru ise camidir. Murad Hüdavendigar Cami’nin en önemli özelliği ise üstü medrese, altı camidir. Zamanında Molla Gürani, Zenbilli Ali Efendi gibi büyük âlimlerin ders verdiği bir medresedir. Eşi benzeri yoktur. Bursa’da üstü ve altı farklı şeklinde inşa edilen 2 tane cami var. Bunlardan biri Çelebi Mehmet tarafından yaptırılmış olan Yeşil Cami, üstü saray altı cami bir yapıdır. Üst katında hünkâr mahfeli ve divan odaları vardır. Hüdavendigar Camii ise altı cami, üstü medrese odaları yönüyle çok fonksiyonlu bir yapıdır. Normalde medrese, caminin yanında ayrı bir yapı olarak yapılır. Burada medrese ile camiyi birleştirmişler. Alt katında tekke zaviye odaları var, üst katında ise medrese talebelerinin odaları var. İlim ile tasavvufun birleştiği eser konumunda tek örnektir.” dedi.

AW716218_01

'CAMİYE GİRDİĞİNİZDE ÜST KATI FARK EDEMİYORSUNUZ'

Zafer İhtiyar, şunları söyledi: “Medreseye ulaşmak için, girişin her iki yanında merdivenle yukarıya çıkılır. Yukarıda medreseye ulaşılır. Merdivenlerin bitiminde sağda ve solda ikişer oda yer alıyor. Onlar müderris odası konumunda, yanlarda ise simetrik olarak sıralanmış altışar oda, bu 12 oda ise medrese odasıdır. Yani talebelerin hücresi konumundadır. Medrese odalarının ilerisinde bir dehliz bulunur. 80 santim genişliğinde, o dehlizden ileri geçtiğiniz zaman, cami mihrabının üst tarafına denk gelecek şekilde bir oda yer alıyor. O odacığın ne olduğu kesin olarak bilinmiyor. Bazı rivayetlere göre Padişah 1. Murat’ın inziva yeri olduğu söyleniyor. Camiden girdiğiniz zaman üst katını fark edemiyorsunuz. Üst katı sadece yanlardan yukarı çıktığınızda fark edebiliyorsunuz. İlginçtir iç kısımdan yukarısı fark edilemiyor"

AW716218_03

RAMAZAN BOYUNCA VE CUMA GÜNLERİ ZİYARETÇİLERE AÇIK

Cami ve külliyeyi ziyaretçilerin mutlaka görmesi gerektiğini belirten İhtiyar, "Medrese bölümü sadece ramazan ayında teravih namazlarında bayanlara açılıyor. Birde Cuma namazında erkeklere açılıyor. Şu anda ramazan ayında olmamız sebebiyle şayet medrese kısmını görmek arzu ediyorsanız mutlaka gelmelisiniz” şeklinde konuştu.

AW716218_08

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Yaralı domuz ortalığı birbirine kattı!Yaralı domuz ortalığı birbirine kattı!
Böylesi görülmedi! Alkollü sürücü polis otosuna çarptıBöylesi görülmedi! Alkollü sürücü polis otosuna çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa cami

En Çok Okunan Trend Haberler

'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı

'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı

Uyuşturucu kabusu: 2 kişi öldü, 3 kişi yoğun bakımda

Uyuşturucu kabusu: 2 kişi öldü, 3 kişi yoğun bakımda

Nusret'in son videosu olay oldu!

Nusret'in son videosu olay oldu!

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oluyor

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oluyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de, yaralı domuz ortalığı birbirine kattı

Yaralı domuz ortalığı birbirine kattı!

Burdur'da alkollü sürücü polis otosuna çarptı

Böylesi görülmedi! Alkollü sürücü polis otosuna çarptı

Balıkesir'de kar maskeli soyguncular tutuklandı

Film gibi kovalamaca! Kar maskeli soyguncular durmayınca...

Adana'da 17 yaşındaki kişi, annesiyle tartışan babasını bıçakla ağır yaraladı

Aile içi tartışmada kan döküldü! Babasına sinirlenince...

Sivas’ta kene can aldı!

Kabus geri mi dönüyor? Sivas'ta bir kişi hayatını kaybetti

Türk fotoğrafçının muhteşem karesi NASA seçkisinde

NASA, onun peşinde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.