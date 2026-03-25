Dünyada bir ilk! Her ülkede var ancak burada yok: Başkentte ilginç sistem

Asya’da yer alan Bhutan’ın başkenti Thimphu, dünyada trafik ışığı bulunmayan tek başkent olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 727 bin nüfusa sahip ülkede, özellikle başkentte trafik tamamen manuel olarak yönetiliyor.

Şehirde araç trafiği, kavşakların ortasında yer alan küçük kulübelerde görev yapan Royal Bhutan Police ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Polisler el hareketleriyle sürücülere yön vererek akışı sağlıyor.

TRAFİK IŞIKLARI DENENDİ AMA OLMADI

Aslında başkentte trafik ışıkları ilk kez 1995 yılında kuruldu. Ancak sürücülerin büyük bölümünün kurallara uymaması ve sistemin beklenen verimi sağlamaması üzerine bu uygulamadan kısa sürede vazgeçildi.

Bhutan’da modern yol ağı oldukça yeni sayılıyor. 1961 yılına kadar ülkede ulaşımın büyük bölümü at ve katırlarla sağlanıyordu. Günümüzde ise yaklaşık 8 bin kilometrelik bir yol ağı bulunuyor.

Bugün dünyanın neredeyse tamamında bilgisayar destekli trafik sistemleri kullanılırken, Thimphu’nun bu sıra dışı yöntemi turistlerin ilgisini çekiyor.