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'Dünyada bir salgın yok' demişti! Yeşim Salkım'dan yeni koronavirüs çıkışı

04.05.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünyada bir salgın yok" diyen Yeşim Salkım'dan yeni açıklama geldi. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Salkım, "Küresel oyuna dahil olduğunuz için hepinizi AİHM'e şikayet edeceğim." dedi.

Daha önce de "Anlayın artık dünyada bir salgın yok" açıklamasıyla gündeme gelen Yeşim Salkım, bu kez de "Bu küresel oyuna kendiniz de dahil olduğunuz için hepinizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) şikayet edeceğim, koca bir yalansınız" dedi.

Yeşim Salkım'dan koronavirüs isyanı! 'Anlayın artık dünyada bir salgın yok'Yeşim Salkım'dan koronavirüs isyanı! 'Anlayın artık dünyada bir salgın yok'

"NE BEDENİME NE DE ÇOCUĞUMA DOKUNULMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Yeşim Salkım sosyal medyadan paylaştığı videoda "Ben ne bedenime, ne çocuğuma dokunulmasına izin vermeyeceğim" diye seslendi. "Bizim hayatımızdan çaldınız hepiniz bunun bir bedeli olacak" notuyla paylaştığı videoda Salkım şunları kaydetti:

"HEPİNİZİ AİHM'E ŞİKAYET EDECEĞİM"

"Yaklaşık bir buçuk senedir insanları mağdur ettiğiniz için, insanları işsiz bıraktığınız için, bu küresel oyuna kendiniz de dahil olduğunuz için, televizyona çıkıp sürekli bilmediğiniz konuda biliyormuş gibi sağdan soldan toparladığınız bilgilerle doktorculuk oynadığınız için, sırf kendinizi şöhret etmek adına insanlara korku saldığınız için, sır normal hastalığa yakalanıp da korkusundan günde 5 kere hastaneye gidenler için ve en sonra da çocuklarımıza bulaştığınız için hepinizi AİHM'e şikayet edeceğim.

"DAVALARI TEK TEK AÇACAĞIZ"

Biz şu anda kendi aramızda toplanıp bu davaları tek tek açacağız. İnsanlar intihar etmeye başladı. Zengini çok zengin, fakiri çok fakir ettiğiniz için. Ağzımıza taktığınız maskelerin hammaddelerini açıklamadığınız için. Bu sahte oyunun, sahte düzenin, Bill Gates denilen tüm dünyadaki ilaç firmalarına uyduğunuz için hepinizi AİHM'e şikayet edeceğiz. Ben ne bedenime, ne çocuğuma dokunulmasına izin vermeyeceğim. Çünkü komple koca bir yalansınız."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Yeşim Salkım
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
abla şikayet bi işe yarıyosa bizim akrabalarda hastanede onlarıda kurtarıwersen maglum bu wurusten çok yakınımı kaybettim bari diğer akrabaları kurtarıver faydan olsun
bu ne anlatıyor yav .Sanırım başına vurdu korona .
Parayı buldun UZAN lardan. Adamlarda sıkıntı çıkınca kıvırtıp uzaklaştın.UZAN a kendini KAKALAYANA KADAR kimbilir ne maceralar yaşadın. ŞİMDİ EKE oldunuz. ŞAŞIRMADI HİÇ KİMSE.hep aynısınız. Boş boş gevezelik etmede BİLİME KULAK VER HATUN.

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