'Dünyada bir salgın yok' demişti! Yeşim Salkım'dan yeni koronavirüs çıkışı

Daha önce de "Anlayın artık dünyada bir salgın yok" açıklamasıyla gündeme gelen Yeşim Salkım, bu kez de "Bu küresel oyuna kendiniz de dahil olduğunuz için hepinizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) şikayet edeceğim, koca bir yalansınız" dedi.

"NE BEDENİME NE DE ÇOCUĞUMA DOKUNULMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Yeşim Salkım sosyal medyadan paylaştığı videoda "Ben ne bedenime, ne çocuğuma dokunulmasına izin vermeyeceğim" diye seslendi. "Bizim hayatımızdan çaldınız hepiniz bunun bir bedeli olacak" notuyla paylaştığı videoda Salkım şunları kaydetti:

"HEPİNİZİ AİHM'E ŞİKAYET EDECEĞİM"

"Yaklaşık bir buçuk senedir insanları mağdur ettiğiniz için, insanları işsiz bıraktığınız için, bu küresel oyuna kendiniz de dahil olduğunuz için, televizyona çıkıp sürekli bilmediğiniz konuda biliyormuş gibi sağdan soldan toparladığınız bilgilerle doktorculuk oynadığınız için, sırf kendinizi şöhret etmek adına insanlara korku saldığınız için, sır normal hastalığa yakalanıp da korkusundan günde 5 kere hastaneye gidenler için ve en sonra da çocuklarımıza bulaştığınız için hepinizi AİHM'e şikayet edeceğim.