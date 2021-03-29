MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşim Salkım'dan koronavirüs isyanı! 'Anlayın artık dünyada bir salgın yok'

Yeşim Salkım'dan koronavirüs isyanı! 'Anlayın artık dünyada bir salgın yok'

29.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada koronavirüs salgını olmadığını iddia ederek, yasakların geri alınması yönünce sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeşim Salkım'dan koronavirüs isyanı! 'Anlayın artık dünyada bir salgın yok'

Sık sık girdiği polemiklerle magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Dünyada koronavirüs salgını olmadığını iddia eden şarkıcı, yasakların geri alınması gerektiğini söyledi.

Yeşim Salkım, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 1 yıldan fazla süredir tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına inanmadığını dile getirdi.

yeşim

'NASIL OLUYOR DA COVİD OLUYORLAR?'

Yeşim Salkım, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok. 1 yıldır sokağa çıkmayan, maske takan insanlar var nasıl oluyor da covid oluyorlar bir grip enfeksiyonuna Covid-19 dediler bağışıklık kuvvetlendirmek ve dikkatli sağlıklı bir yaşam herkes bunu geçirecek." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
'Beni darp edip eşyalarıma el koydu''Beni darp edip eşyalarıma el koydu'
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Yeşim Salkım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
para bitti heralde..

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

İsyan etti! 'Ben tecavüzcü değilim'

İsyan etti! 'Ben tecavüzcü değilim'

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Diğer Haberler

Seda Sayan olay fotoğrafa gelen yoruma bakın ne dedi

Olay fotoğrafa gelen yoruma sessiz kalmadı

Güneşi gören Heidi Klum havuz başından paylaştı

Güneşi görünce bikini altını giyip havuza koştu! Beğeni yağdı

AJ Pritchard ile Abbie Quinnen çifti deney yaparken felaketi yaşadılar! Korkunç olay

Deney yaparken felaketi yaşadılar! Korkunç olay

Bahar Candan: Beni darp edip eşyalarıma el koydu

'Beni darp edip eşyalarıma el koydu'

Nikita Dragun'un pembe kabanının altına giydiği yok gibi!

Pembe kabanının altına giydiği yok gibi!

Sharon Stone: Doktor izin almadan göğüslerimi...

'Doktor izin almadan göğüslerimi...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.