Yeşim Salkım'dan koronavirüs isyanı! 'Anlayın artık dünyada bir salgın yok'

Sık sık girdiği polemiklerle magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Dünyada koronavirüs salgını olmadığını iddia eden şarkıcı, yasakların geri alınması gerektiğini söyledi.

Yeşim Salkım, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 1 yıldan fazla süredir tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına inanmadığını dile getirdi.

'NASIL OLUYOR DA COVİD OLUYORLAR?'

Yeşim Salkım, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok. 1 yıldır sokağa çıkmayan, maske takan insanlar var nasıl oluyor da covid oluyorlar bir grip enfeksiyonuna Covid-19 dediler bağışıklık kuvvetlendirmek ve dikkatli sağlıklı bir yaşam herkes bunu geçirecek." dedi.

