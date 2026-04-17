Dünyada en çok görülen rüya belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

Dünya genelinde insanların en sık gördüğü rüyalar, Google arama verileri üzerinden yapılan analizle ortaya çıktı. Uyku platformu Mornings.co.uk tarafından gerçekleştirilen çalışmada, farklı ülkelerde en çok aranan rüya türleri incelenerek dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı.

Gökçen Kökden

Yapılan araştırmaya göre dünya genelinde en çok aranan rüya “yılan” oldu. Özellikle Brezilya’da ayda yaklaşık 352 bin, Türkiye’de ise 214 bin kez “yılan rüyası” araması yapıldığı belirlendi. Zehirli yılanların yaygın olduğu bölgelerde bu rüyanın daha sık görülmesi dikkat çekerken, tehdit unsurunun rüyalara yansıdığı düşünülüyor.

Ancak ilginç olan yalnızca bu değil. Yılanların tehlike oluşturmadığı ülkelerde bile bu rüya öne çıkıyor. Örneğin İngiltere’de en çok aranan rüyalar arasında yılanlar ikinci sırada yer alıyor. Buna karşın İngiltere, ABD ve Batı Avrupa’nın büyük bölümünde zirvede “dişlerin dökülmesi” rüyası bulunuyor.

ABD’de “dişlerin dökülmesi” rüyası ayda yaklaşık 81 bin kez aranıyor. Bunun yanı sıra tatil, ayı ve örümcek gibi temaların da rüyalarda sıkça yer aldığı görülüyor.

DİŞLERİN DÖKÜLMESİ RÜYASI YÜZYILLARDIR GÖRÜLÜYOR

Uzmanlara göre dişlerin dökülmesiyle ilgili rüyalar aslında yeni bir fenomen değil. Bu rüyanın tarihinin milattan sonra 2. yüzyıla kadar uzandığı biliniyor. Geçmişte bu rüya, aileden birinin öleceğine dair bir işaret olarak yorumlansa da, bu görüş bilimsel olarak desteklenmiyor.

Daha yakın dönem yorumlara göre ise bu rüya, yaşlanma korkusuyla ilişkilendiriliyor. Ancak 1984 yılında yapılan bir araştırma, bu açıklamanın da yeterli olmadığını ortaya koydu.

ARAŞTIRMA: KAYGI VE KONTROL KAYBI İLE İLŞKİLİ OLABİLİR

Psychological Reports dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, dişlerinin döküldüğünü gören kişilerin daha yüksek kaygı ve depresyon seviyelerine sahip olduğu tespit edildi. Ayrıca bu kişilerin yaşamdan daha az memnun olduğu, kontrol duygusunun daha düşük olduğu ve kendilerini daha sık çaresiz hissettikleri belirlendi.

Araştırmacılar, bu rüyanın yaşlanma korkusundan ziyade, kontrol kaybı ve çaresizlik hissiyle bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Bununla birlikte uzmanlar daha basit bir ihtimali de göz ardı etmiyor: Dişleriyle ilgili günlük hayatta daha fazla endişe duyan kişilerin, bu konuyla ilgili rüyalar görme olasılığı daha yüksek olabilir.

