Dünyada en çok Türkiye'de içildiği düşünülen siyah çayın şaşılacak faydaları

Eğer siz de Türk kahvaltısının baş tacı olan siyah çayın sağlıksız bir içecek olduğunu düşünenlerdenseniz birazdan vereceğimiz bilgiler fikrinizi tamamıyla değiştirebilir. Ama şunu da unutmayın ki "tanen" adındaki bileşik grubu bakımından zengin seviyede olan çayı, demir emilimine engel olabileceği için öğün aralarında içmeniz daha sağlıklı olacak. İşte evinizden eksik etmediğiniz siyah çayın duyunca çok şaşıracağınız faydaları...
Yapılan araştırmalar günlük düzenli siyah çay tüketiminin, inme riskini ciddi oranda azalttığını ortaya koyuyor. Adeta kalp dostu olan siyah çay, kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyesinin de azalmasına katkı sağlıyor.
Laboratuvar ortamında yapılan bir çalışma sonucunda siyah çayda bulunan polifenollerin, kanser hücrelerinin büyümesini önlediği ve kötü huylu yeni hücre oluşumunun önüne geçtiğini ortaya çıkarıyor. Elde edilen sonuçlara göre siyah çay, kadınlarda görülen meme ve yumurtalık tümörlerinin yayılmasını da engelliyor.
İçerisinde pek çok yararlı molekül bulunduran siyah çay kan şekerini de olumlu yönde etkiliyor. 'Epigallokateşin Gallat bileşeni' sayesinde kan şekerini düşürerek, vücutta insülin aktivitesini önemli ölçüde artırıyor.
İçeriğinde alkylamine antijenleri bulunan siyah çay, zararlı mikroorganizmalarla savaşarak bağışıklık sisteminin korunmasını sağlıyor. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan siyah çay, toksin madde kullanımı sonucu vücutta oluşan DNA hasarını da engellemeye yardımcı oluyor.
Siyah çay sahip olduğu L-theanine molekülü sayesinde stres seviyesini azaltıyor. L-theanine molekülü gevşeme ve uzun süreli odaklanma sağlarken, beyindeki alfa aktivitesinin artmasına destek oluyor. Siyah çayda bulunan kafein, aşırıya kaçmadıkça konsantrasyonu daha iyi seviyelere taşır.
Çay yetişkin bireylerdeki kemik sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Bileşeninde, fitokimyasalların yer aldığı siyah çayı, tatlandırılmamış bir şekilde düzenli olarak tüketmek, kemik yoğunluğunun korunmasına ve dolayısıyla da osteoporoz ve artrit riskinin azalmasına yardımcı oluyor.
Derlediğimiz bilgilere rağmen, hangi miktarda çay tüketebileceğiniz konusunda uzmana danışmanız daha sağlıklı bir yöntem olacak. Çünkü her insanın bireysel özellikleri ve sağlık durumu birbirinden farklı.
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