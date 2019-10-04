Dünyada sadece Sivas ve Erzincan'da yetişiyor: Gezertere bitkisi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında Tür Koruma Eylem Planları, kapsamında ülke biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir yere sahip olan türlerin belirlenmesi ve nesli tehlike altına düşmüş ya da düşebilecek türlerin korunması ile ilgili çalışma başlatılmıştı. Dünyada sadece Sivas ve Erzincan sınırında yetişen Physoptychis Haussknechtii (Gezertere) bitkisi bu kapsamda koruma altına alındı. Yapılan arazi ve literatür çalışmalarının ardından bugün Sivas'ta Gezertere Tür Koruma Elem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürü Abdullah Koç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Okan Gün, çeşitli kentlerden uzman personel ve davetliler katıldı.

İLK OLARAK 1893 YILINDA, DİVRİĞİ İLÇESİNDE TOPLANDI

Çalıştayda konuşan Dr. Erol Dönmez, Gezertere bitkisinin Dünyada ilk kez Divriği ilçesinde görüldüğünü belirtip “ Gezertere bitkisi ülkemizde ki endemik türler arasında yer alıyor. Dünya üzerinde sadece Sivas’ta ve Erzincan sınırında görüldü. Bu bitkinin korunması, doğadaki durumu, yok olup olmadığının ortaya konması ve ileride korunması için bugün ki çalıştayı gerçekleştirdik. Bu bitki 1893 yılında ülkemizde toplanmış, 1899 yılında bilim Dünyasına Bormüller tarafından tanıtılmış bir bitkidir. Bitki, rekabeti sevmeyen ve rekabet yönünden zayıf bir bitki. O yüzden serpentin dediğimiz ağır metaller içeren bir alanda yetişmekte. İçerisindeki ağır metal bileşenleri yüzde 1-2 ‘lere kadar ulaşabilmekte. Dünya da sadece 2 lokolite Erzincan, 7-8 lokolite ise Sivas'ta bulunuyor. Bu bitki İskoç Piter Adlen Davies isimli bilim adamının editörlüğünü yaptığı, 100’den fazla bilim adamının katkısının bulunduğu Türkiye Florası adlı kitapta yayınlanmış bir bitkidir “dedi.