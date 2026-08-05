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Kan Şelalesi'nin gizemi: Buzulların altından yeni canlılar keşfedildi!

Antarktika'daki gizemli Kan Şelalesi'nde yapılan araştırma, bilim dünyasını şaşkına uğrattı. Buzulun altında milyonlarca yıldır varlığını sürdürüyor olabileceği düşünülen mikroskobik canlılara ait yeni moleküler kanıtlar, kıtanın geçmiş tarihine ışık tutması adına önemli bir keşif oldu.

Kan Şelalesi'nin gizemi: Buzulların altından yeni canlılar keşfedildi!
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD'de araştırmacılar, Antarktika kıtasında bir buzuldan kırmızı renkte akan Kan Şelalesi yakınlarında aktif ve deniz kaynaklı mikroskobik ökaryot canlılardan oluşan bir topluluğun moleküler kanıtlarını keşfetti.

ABD'deki California San Diego Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, Antarktika'da Taylor Buzulu'ndan demir bakımından zengin tuzlu suyu nedeniyle kırmızı renkte akan Kan Şelalesi'ne yönelik çalışma yürüttü.

Kan Şelalesi nin gizemi: Buzulların altından yeni canlılar keşfedildi! 1

167 ÖRNEK İNCELENDİ

Buzulun bitiş noktası yakınlarından ve şelalenin döküldüğü vadideki farklı habitatlardan toplanan 167 örneği analiz eden araştırmacılar, numunelerdeki organizmaları tespit etmek ve aktif olup olmadıklarını anlamak için RNA inceleme yöntemi kullandı.

Araştırmacılar, buzulun bitiş noktası yakınlarında aktif ve deniz kaynaklı mikroskobik ökaryot canlılardan oluşan bir topluluğun moleküler kanıtlarına rastladı.

Kan Şelalesi nin gizemi: Buzulların altından yeni canlılar keşfedildi! 2

ŞELALEDE KEŞFEDİLDİ

Bu bulgunun, deniz suyunun Antarktika'nın eski dönemlerinde vadiye girmiş ve buzul altında hapsolmuş olabileceğini gösterdiğine dikkati çeken araştırmacılar, şelalede kıtanın geçmişine ışık tutacak biyolojik ipuçlarının mevcut olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar ayrıca örnekler arasında fotosentez, stres tepkileri, hücresel onarım ve tuzlu koşullarda hayatta kalma ile bağlantılı gen aktivitesine sahip aktif ökaryotlara da rastladı.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Geoscience" adlı dergide yayımlandı.

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