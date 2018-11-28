Dünyadan çarpıcı fotoğraflar ve hikayeleri

KÜREKÇİ ELLERİ İngiliz kürekçi Alex Gregory, 2 kez Olimpiyat Altın madalya sahibi, bu fotoğrafı Twitter hesabında yayınladı. Elleri kürek çekmekten bu hale gelen Alex, 965 km süren zorlu parkurda 11 dünya rekoru kırmanın bedelini bu şekilde yansıttı. 33 yaşındaki kürekçi yaptığı paylaşımda,“Ayaklarım aşırı derecede ıslak ve soğuk, giysilerim nemli ve yeterli besin alamadım. Ama bu performans hepimiz için gurur verici. Canım yanıyordu, korkmuştum ve güvenlik açısından endişelendim ama şimdi mutluyum” ifadelerini kullandı. BUZ ADAM WİM Wim Hof, aşırı soğuğa dayanma kabiliyeti nedeniyle çoğunlukla Buzadam diye adlandırılıyor. Dünya'nın en uzun buz banyosu dahil 9 Dünya rekoru sahibidir. 2007 yılında, Everest Dağı'na sadece şort giyerek çıkmayı denedi fakat başarılı olamadı. Hof bu denemesi hakkında şöyle diyor: "Edmund Hillary'nin Everest Dağı'na çıkışı insan başarısının bir kanıtı olmuştur, benim şortla çıkmayı denememse anlamsız ve çökmekte olan modern toplum doğasına bir anıt olacaktı." NIK WALLENDA

Nik Wallenda, Büyük Kanyon'u bir telden geçen ilk kişi oldu. Nik Wallend daha sonra Chicago eyaletinde iki gökdelen arasında gözleri bağlı bir şekilde yüryüş gerçekleştirdi. Hem de hiçbir güvenlik önlemi almadan. GEORGE HOOD Eski bir Deniz subayı olan George Hood, tam 10 saat boyunca ‘plank’ pozisyonunda durarak dünya rekoru kırdı. BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN DANSÇILAR Ma Li and Zhai Xiaowei adlı balerinlerden birinin kolu diğerinin ise ayağı yok. Dünyanın dört bir yanında dans eden Çinli sanatçılar hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösteriyorlar. KAYA TIRMANICISI ALEX HONNOLD Kaliforniya'nın El Capitan dağı zirvesine hiçbir güvenlik önlemi olmadan ve ip bile kullanmadan çıkarak yürekleri ağıza getirdi. Tırmanışa bir buçuk yıl hazırlandığını ve daha önce 60 kez 'iple' tırmandığını söyleyen adam, ölümle dans ettiği tırmanış görüntülerini belgesel haline getirip yayınladı. DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÇOCUĞU Giuliano Stroe dünyanın en güçlü çocuğu olarak Guinness rekorlar kitabına girmeyi daha 10 yaşındayken başarmıştır. Bugün 12 yaşında olan Giuliano henüz 2 yaşındayken jimnastik sporuyla ilgilenmeye başlamış ve daha çocuk yaşta birçok insanın hayal ettiği bir görünüme kavuşmuş. Giuliano, Görünüşüyle adeta küçük bir Hulk'u andırıyor.