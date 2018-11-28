Dünyadan çarpıcı fotoğraflar ve hikayeleri

KÜREKÇİ ELLERİ
İngiliz kürekçi Alex Gregory, 2 kez Olimpiyat Altın madalya sahibi, bu fotoğrafı Twitter hesabında yayınladı. Elleri kürek çekmekten bu hale gelen Alex, 965 km süren zorlu parkurda 11 dünya rekoru kırmanın bedelini bu şekilde yansıttı. 33 yaşındaki kürekçi yaptığı paylaşımda,“Ayaklarım aşırı derecede ıslak ve soğuk, giysilerim nemli ve yeterli besin alamadım. Ama bu performans hepimiz için gurur verici. Canım yanıyordu, korkmuştum ve güvenlik açısından endişelendim ama şimdi mutluyum” ifadelerini kullandı.
BUZ ADAM WİM
Wim Hof, aşırı soğuğa dayanma kabiliyeti nedeniyle çoğunlukla Buzadam diye adlandırılıyor. Dünya'nın en uzun buz banyosu dahil 9 Dünya rekoru sahibidir. 2007 yılında, Everest Dağı'na sadece şort giyerek çıkmayı denedi fakat başarılı olamadı. Hof bu denemesi hakkında şöyle diyor: "Edmund Hillary'nin Everest Dağı'na çıkışı insan başarısının bir kanıtı olmuştur, benim şortla çıkmayı denememse anlamsız ve çökmekte olan modern toplum doğasına bir anıt olacaktı."
NIK WALLENDA
Nik Wallenda, Büyük Kanyon'u bir telden geçen ilk kişi oldu. Nik Wallend daha sonra Chicago eyaletinde iki gökdelen arasında gözleri bağlı bir şekilde yüryüş gerçekleştirdi. Hem de hiçbir güvenlik önlemi almadan.
GEORGE HOOD
Eski bir Deniz subayı olan George Hood, tam 10 saat boyunca ‘plank’ pozisyonunda durarak dünya rekoru kırdı.
BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN DANSÇILAR
Ma Li and Zhai Xiaowei adlı balerinlerden birinin kolu diğerinin ise ayağı yok. Dünyanın dört bir yanında dans eden Çinli sanatçılar hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösteriyorlar.
KAYA TIRMANICISI ALEX HONNOLD
Kaliforniya'nın El Capitan dağı zirvesine hiçbir güvenlik önlemi olmadan ve ip bile kullanmadan çıkarak yürekleri ağıza getirdi. Tırmanışa bir buçuk yıl hazırlandığını ve daha önce 60 kez 'iple' tırmandığını söyleyen adam, ölümle dans ettiği tırmanış görüntülerini belgesel haline getirip yayınladı.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÇOCUĞU
Giuliano Stroe dünyanın en güçlü çocuğu olarak Guinness rekorlar kitabına girmeyi daha 10 yaşındayken başarmıştır. Bugün 12 yaşında olan Giuliano henüz 2 yaşındayken jimnastik sporuyla ilgilenmeye başlamış ve daha çocuk yaşta birçok insanın hayal ettiği bir görünüme kavuşmuş. Giuliano, Görünüşüyle adeta küçük bir Hulk'u andırıyor.
MARK INGLIS
Mark Inglis, Yeni Zelanda'daki en yüksek zirvede bir buz mağarasında tuzağa düştü. 23 yaşındayken bacaklarının her ikisini de kaybetti. Bu onun rüyasını gerçekleştirmesini engellemedi ve 2006 yılında Everest'e tırmanan ilk ampute oldu.
HAYALLERE HİÇBİR ŞEY ENGEL DEĞİL
José Antonio Meléndez Rodríguez kolları olmadan dünyaya geldi ama bu onun gitar çalmasını engellemedi. Ayaklarıyla gitar çalmayı öğrendi. İlk albümünü 1989'da çıkardı ve dünyanın her yerinde yetenekli bir şarkıcı, müzisyen ve besteci olarak tanındı.
YAŞ MARATON KOŞMAK İÇİN ENGEL DEĞİL
Harriette Thompson maraton koşan en yaşlı kadın oldu. 50'li yaşlarında kocasıyla kısa mesafelerde koşmaya başladı ve 76 yaşında maratona katılmaya başladı. Bu güçlü kadın, kanseri iki kez yendi ve 94 yaşında öldü.
BİSİKLETÇİNİN BACAKLARI
Fransa Bisiklet Turu'nda Pawel Poljanski, 16. etap sonunda bacaklarının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Rüzgarlı ve yüksek tempoyla geçen etap sonunda Poljanski’nin damarlarının genleştiği görülüyor. Instagram hesabından bacaklarının fotoğrafını paylaşan Poljanski, “16 etap sonunda sanırım bacaklarım biraz yorgun gözüküyor” ifadelerini kullandı.
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