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“Dünyadan Uzak” şarkısını seslendiren Sakiler grubu kimdir? Sakiler grubu üyeleri kim?

30.05.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Şarkılar Bizi Söyler programı, 31 Mayıs günü yayınlanan yeni bölümü ile sezon finali yapıyor. Sezon finali bölümünün konuklarından biri de “Dünyadan Uzak” şarkısı ile popüler olan Sakiler grubu. Pinhani’nin parçası olan “Dünyadan Uzak” şarkısını seslendirerek birçok insanın ilgisini çeken grup ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

“Dünyadan Uzak” şarkısını seslendiren Sakiler grubu kimdir? Sakiler grubu üyeleri kim?

Her Pazartesi Kanal D ekranlarından yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler, izleyicilere eğlence dolu dakikalar yaşatıyor. Müziğe doyulan programın konukları arasında bulunan Sakiler grubu ise, birçok kişi tarafından merak ediliyor?

SAKİLER GRUBU ÜYELERİ KİM?

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Şarkılar Bizi Söyler programının sezon finali konuğu bu hafta Sakiler grubu oldu. Sakiler grubu, Pinhani'ye ait olan “Dünyadan Uzak” parçasını kendilerine has bir yorumla seslendirmiş ve milyonlarca dinleyicinin beğenisini kazanmıştı. 3 kişiden oluşan Sakiler adlı müzik grubunun üyeleri; Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dır.

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Grubun solistliğini Hasan Gözetlik yapmaktadır. Cover halinde seslendirdikleri Dünyadan Uzak parçası ile, binlerce kişi tarafından beğenilen grubun solisti Gözetlik’in sesi Müslüm Gürses notalarına benzetilmiş ve birçok kişiden övgü almıştır.

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Yücel Girgin ise grubun gitaristi olarak görev almaktadır. Başarılı gitarist klasik gitar ile ilgilenmekte olup, Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Yücel Girgin'in nereli olduğu ve yaşı hakkında bir bilgi bulunmamakta.

Grubun diğer bir üyesi Serkan Balkan hakkında da yine pek bir bilgi bulunmamaktadır.

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