Dünyanın 3 başkentli tek ülkesi! Üstelik 12 resmi dili var

Dünya genelinde her ülkenin yönetim merkezi olarak kabul edilen tek bir başkenti olmasına alışığız. Ancak bir ülke var ki, bu kuralı tamamen yıkıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti, tam üç farklı başkente sahip olan dünyadaki tek ülke olma özelliğini taşıyor. Peki, bir ülkenin neden üç başkenti olur? Bu durumun arkasındaki tarihi ve siyasi nedenler nelerdir? İşte Güney Afrika’nın sıra dışı yönetim yapısı ve başkentlerinin hikayesi.

GÜNEY AFRİKA'NIN 3 BAŞKENTİ HANGİLERİ?

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde güç tek bir merkezde toplanmak yerine, devletin temel direkleri olan yasama, yürütme ve yargı organları farklı şehirlere dağıtılmış durumdadır. Bu şehirlerin her biri resmi olarak "başkent" statüsünde.

Pretoria (Yürütme Başkenti): Ülkenin idari merkezidir. Cumhurbaşkanlığı sarayı, hükümet binaları ve yabancı büyükelçilikler burada yer alır.

Cape Town (Yasama Başkenti): Güney Afrika Parlamentosu’na ev sahipliği yapar. Kanunların yapıldığı ve siyasi tartışmaların kalbinin attığı yerdir.

Bloemfontein (Yargı Başkenti): Ülkenin en yüksek yargı organı olan Yüksek Temyiz Mahkemesi burada bulunur. Adaletin simgeleştiği merkezdir.

NEDEN 3 FARKLI BAŞKENT VAR?

Bu durumun kökeni, 20. yüzyılın başlarındaki karmaşık siyasi süreçlere dayanıyor. 1910 yılında Güney Afrika Birliği kurulurken, bölgedeki dört farklı koloni (Cape, Natal, Transvaal ve Orange Free State) tek bir yönetim altında birleşmekte zorlanıyordu.

Hiçbir bölge, gücün tamamen başka bir şehirde toplanmasını istemedi. İngilizler ve Boerler arasındaki gerilimi dindirmek, siyasi bir uzlaşı sağlamak amacıyla güç paylaşımı formülü geliştirildi. Sonuç olarak, her önemli kurumu farklı bir eyalete vererek "federal bir denge" oluşturuldu. Bu karar, bugün hala ülkenin çok kültürlü ve çok katmanlı yapısını temsil eden bir sembol olarak korunuyor.

EN BÜYÜK ŞEHİR JOHANNESBURG NEDEN BAŞKENT DEĞİL?

Güney Afrika denilince akla gelen ilk şehir genellikle Johannesburg olur. Ekonominin kalbi, ticaretin merkezi ve ülkenin en kalabalık kenti olan Johannesburg, aslında resmi bir başkent değildir. Bu durum, Türkiye’deki İstanbul ve Ankara arasındaki ilişkiye benzer. Johannesburg ekonomik gücü elinde tutarken, siyasi güç diğer üç şehir arasında bölüştürülmüştür. Yine de Anayasa Mahkemesi’nin Johannesburg’da bulunması, şehre farklı bir prestij katmakta.

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN SEMBOLÜ: 12 RESMİ DİL VE 3 BAŞKENT

Güney Afrika sadece başkent sayısıyla değil, kültürel çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Ülkede tam 12 resmi dil bulunuyor. "Gökkuşağı Ulusu" olarak adlandırılan bu yapı, üç başkentli sistemle aslında bir bütünlüğü temsil ediyor. Gücün coğrafi olarak dağıtılması, ülkenin geçmişindeki ayrımcı (Apartheid) dönemlerin ardından demokratik ve dengeli bir yapı kurma çabasının bir parçası olarak görülüyor.