Dünyanın 7 harikası nedir? Dünyanın 7 harikası nerede? Dünyanın 7 harikası hakkında bilgi

Tüm dünyanın bildiği o ikonik yapılar! Dünya'nın 7 harikası olarak seçilen ve milyonlarca kişinin görmek için can attığı o yapılardan yalnızca biri günümüzde hala ayakta kalabilmiş, diğerleri ise zamana yenik düşmüş. Gelişen ve değişen dünyada hiç bir şeyin aynı kalmadığı gibi bu liste de aynı kalmayıp değişmiş. Günümüzde dünyanın 7 harikası olarak anılan yapıları şimdilik bir kenara kaldıralım. Biz antik dünyanın 7 harikasına bakalım...

DÜNYANIN 7 HARİKASI HAKKINDA BİLGİ

Dünyanın yedi harikası fikri ilk kez milattan önce 5. yüzyılda Heredot tarafından ortaya atılmış. Ancak Heredot fikrini yazıya dökememiş. Milattan önce 2. yüzyılda ise Sidon’lu Antipatros, bu fikirden esinlenerek “Dünyanın Yedi Harikası Üzerine” adlı eserini yazmış. Antik çağa ait dünyanın 7 harikası bu dönemde belirlenmiş.

Dünyada saymakla bitmeyecek kadar güzellik var elbette ama dünyanın kabul gördüğü 7 harika var. Çoğu hafızalarımızda yaşayan bu 7 harika tüm zamanların en iyi eserleri olarak örnek gösteriliyor.

DÜNYANIN 7 HARİKASI NEREDE?

Hadi gelin zamanda bir yolculuğa çıkalım. Biraz da antik dönem seyyahı olup, o muhteşem yapıları yakından görelim. Bakalım dünyanın eski 7 harikası nedir?