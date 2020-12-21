Dünyanın 7 harikası nedir? Dünyanın 7 harikası nerede? Dünyanın 7 harikası hakkında bilgi

Tüm dünyanın bildiği o ikonik yapılar! Dünya'nın 7 harikası olarak seçilen ve milyonlarca kişinin görmek için can attığı o yapılardan yalnızca biri günümüzde hala ayakta kalabilmiş, diğerleri ise zamana yenik düşmüş. Gelişen ve değişen dünyada hiç bir şeyin aynı kalmadığı gibi bu liste de aynı kalmayıp değişmiş. Günümüzde dünyanın 7 harikası olarak anılan yapıları şimdilik bir kenara kaldıralım. Biz antik dünyanın 7 harikasına bakalım...
Dünyanın yedi harikası fikri ilk kez milattan önce 5. yüzyılda Heredot tarafından ortaya atılmış. Ancak Heredot fikrini yazıya dökememiş. Milattan önce 2. yüzyılda ise Sidon’lu Antipatros, bu fikirden esinlenerek “Dünyanın Yedi Harikası Üzerine” adlı eserini yazmış. Antik çağa ait dünyanın 7 harikası bu dönemde belirlenmiş.
Dünyada saymakla bitmeyecek kadar güzellik var elbette ama dünyanın kabul gördüğü 7 harika var. Çoğu hafızalarımızda yaşayan bu 7 harika tüm zamanların en iyi eserleri olarak örnek gösteriliyor.
Hadi gelin zamanda bir yolculuğa çıkalım. Biraz da antik dönem seyyahı olup, o muhteşem yapıları yakından görelim. Bakalım dünyanın eski 7 harikası nedir?
Mısır'ın Kahire şehrinde bulunan Giza Piramidi dünyanın eski 7 harikası listesinden, günümüzde sağlam ulaşabilmiş tek yapı. Dünya üzerinde insan eliyle inşa edilen en büyük yapı olma özelliğini yıllarca koruyan piramit günümüzde bile birçok gizeme sahip. Mısır firavunu için mezar olarak inşa edildiği ve yapımının 20 yıl sürdüğü düşünülüyor. M.Ö 2560'a tarihlendiriliyor.
M.Ö 605 yılına tarihlenen Babil'in Asma Bahçeleri antik dünyanın 7 harikasından biri. Irak'ta bulunan bu yapının izi tamamen silinmiş. Babil kralı Nebukadnezar tarafından gurbet özlemi çeken eşi Semiramis için yaptırıldığı tahmin ediliyor. Çok katlı bir bahçeye benzetilen bu harika yapıda egzotik bitkiler, akan sular, çeşitli ağaç ve bitkiler bulunuyormuş. Babil metinlerinde bu bahçelerle ilgili kesin kanıt teşkil edecek bir alıntı yok. Bahçenin fiziksel varlığıyla ilgili arkeolojik bir kanıt da henüz bulunamamış.
M.Ö 456’da yapımı biten Zeus Heykeli “Tanrıların Kralı Zeus” adına yapılmış. Yapımında altın, metal, fildişi kullanılan heykel 7 metre genişliğe ve 12 metre yüksekliğe sahipmiş. O zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul’a taşınmış ve burada çıkan büyük bir yangında tamamen yok olmuş. Heykele ait bulunan bazı parçalar Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergileniyor.
Tarihi m.ö 282'ye dayanan, Rodoslular tarafından güneş tanrısı Helios adına yapılmış. Yapımı 12 yıl süren 32 metre yüksekliğindeki bu devasa heykel 56 yıl ayakta kalabilmiş. Bir depremde kırılarak uzun yıllar harabe olarak kalmış. Antik dünyanın 7 harikasından biri olan, Rodos Limanı girişinde bulunan Rodos Heykeli ve Arapların fethi sonrasında tamamen ortadan kaybolmuş.
Dünyanın 7 harikası Türkiye sınırlarında bulunmaz mı hiç! Halikarnas Mozolesi, o zamanki adıyla Halicarnassus olan Muğla ilimizin Bodrum ilçesinde M.Ö 350 yılında Kral Mausollos için karısı ve kız kardeşi tarafından yaptırılan bir mezarmış. Yine bir depremle yıkılan yapının taşları haçlı seferleri sırasında Bodrum Kalesi'nin yapımında kullanılmış. Bugün hala varlığını koruyan Bodrum Kalesi'ni görme fırsatınız olursa taşlarına dokunun ve Halikarnas Mozolesi'ni hayal edin. Dünyanın 7 harikası Bodrum'da hala yaşıyor.
Yapımı 120 yıl civarı süren bu harika tapınak dünyanın 7 harikası listesine Türkiye'den girmiş. Efes Antik Kenti'nde bulunan Artemis Tapınağı tamamen mermerden inşa edilmiş. M.Ö 550'de Lidya kralı Croseus tarafından tanrıça Artemis adına, yunan mimar Chersiphron tarafından tasarlanmış ve dönemin en ünlü heykeltıraşlarına yaptırılmış. Hem dini hem de ticari amaçlı kullanılmış olan yapı kendi adını ölümsüzleştirmek isteyen biri tarafından yakılmış.
166 metre yüksekliğindeki fener, Mısır’ın İskenderiye kenti kıyısındaki Faros (Pharos) adasında yapılmış. Gemicilerin güvenliğini sağlamak ve yönlendirmek için, M.Ö 290’lı yıllarda Büyük İskender tarafından yaptırılmış. Dünyanın en yüksek feneri ünvanını almış ve yaklaşık yapımı 40 yıl sürmüş. Fener, deprem ve fırtınalar sonucunda yıkılmış. Ama antik dünyanın 7 harikası listesine girecek kadar görkemli oluşuyla adını tarihe yazdırmış.
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