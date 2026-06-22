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Dünyanın 7 harikasından biri denizin dibinden çıktı!

Yüzyıllardır kayıp olduğu düşünülen ve Dünyanın Yedi Harikası arasında yer alan İskenderiye Feneri'ne ait devasa parçalar Akdeniz'in derinliklerinden gün yüzüne çıkarıldı. Mısır açıklarında gerçekleştirilen uluslararası arkeoloji çalışmasında, efsanevi yapıya ait 22 dev taş blok deniz tabanından çıkarılması araştırmaya karşı olan heyecanı arttırdı.

Dünyanın 7 harikasından biri denizin dibinden çıktı!
Çiğdem Berfin Sevinç

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı ile Dassault Systèmes Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü PHAROS Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışma, tarihin en ünlü yapılarından birinin yeniden dijital olarak inşa edilmesini hedefliyor.

Dünyanın 7 harikasından biri denizin dibinden çıktı! 1

HER BİRİ 80 TON AĞIRLIĞINDA

Denizden çıkarılan parçalar arasında dev kapı lentoları, eşikler, sütun parçaları ve döşeme taşları bulunuyor. Bazı blokların ağırlığının 70 ila 80 ton arasında değiştiği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu parçalar, fenerin görkemli giriş bölümünün önemli unsurlarını oluşturuyordu.

30 YILLIK ÇALIŞMANIN SONUCU

İskenderiye Limanı'ndaki batık kalıntılar ilk kez 1968 yılında fark edilse de sistematik araştırmalar 1990'lı yıllarda başladı. Fransız arkeolog Jean-Yves Empereur'un liderliğinde yürütülen çalışmalar sırasında bölgede 3 binden fazla tarihi eser tespit edildi. Sfenksler, obeliskler, sütunlar ve granit bloklar arasında fenerin izlerine ulaşıldı.

Yaklaşık 30 yıllık araştırmaların ardından ekip, yapının en büyük ve en etkileyici parçalarını denizden çıkarmayı başardı.

Dünyanın 7 harikasından biri denizin dibinden çıktı! 2

DİJİTAL ORTAMDA YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Projede görev alan uzmanlar, çıkarılan her taşı ileri düzey fotogrametri teknolojisiyle tarayacak. Elde edilen veriler sayesinde bloklar sanal ortamda bir araya getirilecek ve İskenderiye Feneri'nin üç boyutlu modeli oluşturulacak.

Tarihçiler, arkeologlar, mimarlar ve numismatlardan oluşan ekip ayrıca antik kaynaklardaki çizimleri ve betimlemeleri de inceleyerek yapının en doğru halini ortaya çıkarmaya çalışacak.

1600 YIL BOYUNCA DÜNYANIN EN YÜKSEK YAPILARINDAN BİRİYDİ

MÖ 3. yüzyılın başlarında, Ptolemaios I Soter döneminde inşa edilen İskenderiye Feneri'nin mimarı Yunan asıllı Knidoslu Sostratos olarak biliniyor. Yaklaşık 100 metreden fazla yüksekliğe sahip olan yapı, Akdeniz'de seyreden gemilere güvenli rota sağlıyordu.

Yaklaşık 1600 yıl boyunca dünyanın en etkileyici insan yapılarından biri olarak ayakta kalan fener, 1303 yılında meydana gelen büyük depremde ağır hasar gördü. Yapının kalan taşları ise 1477 yılında Memlük Sultanı Kayıtbay tarafından aynı bölgede inşa edilen kalede kullanıldı.

Dünyanın 7 harikasından biri denizin dibinden çıktı! 3

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Mısır fener iskender
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