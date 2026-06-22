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Gelen hırsız değildi: Bir günde 20 evi talan etti! 'Bırakmayın' uyarısı geldi

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda yiyecek arayan bir ayı, bir gün içerisinde yaklaşık 20 eve girerek maddi hasara yol açtı. Yetkililer vatandaşları uyardı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda ayı paniği yaşandı.

Gelen hırsız değildi: Bir günde 20 evi talan etti! Bırakmayın uyarısı geldi 1

20 EVDE BÜYÜK ZARARA YOL AÇTI

Yaylada yiyecek arayan bir ayı, yaklaşık 20 eve girerek büyük zarara neden oldu. Ayı, bazı evlerin kapı ve pencerelerini zorlayarak içeri girdi. Evlerde bulunan gıda malzemelerini dağıtan ayı, eşyalara da zarar verdi. Yayla sakinleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Gelen hırsız değildi: Bir günde 20 evi talan etti! Bırakmayın uyarısı geldi 2

O anlar yaylaya çıkan Yusuf Kus tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gelen hırsız değildi: Bir günde 20 evi talan etti! Bırakmayın uyarısı geldi 3

YETKİLİLER VATANDAŞLARI UYARDI

Yetkililer ise vatandaşları yiyecek ve atıkları açıkta bırakmamaları konusunda uyarırken, yabani hayvanlarla karşılaşılması halinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda yaşanan olay, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Gelen hırsız değildi: Bir günde 20 evi talan etti! Bırakmayın uyarısı geldi 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize yayla ayı saldırısı
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