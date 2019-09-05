Dünyanın akvaryumunu Türkler süslüyor

Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sitesi'nde, 2012 yılında, ETİ Sualtı Dünyası ve Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin dekor ve tasarımlarını gerçekleştirmek için kurulan Safari Kimyevi Ürünler ve Sanatsal Hizmetler Şirketi, heykeltıraş, seramik sanatçısı ve ressamlardan oluşan 24 kişilik ekibiyle, büyük akvaryumlar için özgün ürünler ortaya çıkartıyor.

Proje ekibi tarafından belirlenen ve ressamlar tarafından çizilen dekor konseptleri, uzman heykeltıraşlar tarafından modellendikten sonra seramik ekibince kalıplanıyor. Daha sonra kalıplardan çıkartılan, polyesterden yapılmış deniz ve okyanus canlıları ile kayalıklar aslına uygun olarak boyanıyor.

Eskişehir'de tamamen el emeğiyle ortaya çıkartılan yaklaşık 350 dekor çeşidi, dünyanın pek çok ülkesindeki dev akvaryumları süslüyor.

'ÜRÜNLERİMİZ EL EMEĞİ GÖZ NURU'

Şirketin müdürü Can Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılından beri akvaryum ve hayvanat bahçesi dekor ürünleri imal ettiklerini belirterek, akvaryumda kullanılan özel tuzun üretimini de gerçekleştirdiklerini söyledi.