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Dünyanın bir ucundaki Türk Adası!

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SEYAHAT  | 21.01.2019 09:05 | Son Güncelleme

İlginç gelcecek ama ülkemize binlerce kilometre uzaklıktaki Kamboçya’nın Koh Rong Adası’nda işletmelerden tutun da ulaşıma kadar her şeyin hakimiyeti Türklerin elinde... Peki neden burası “Türk Adası” olarak anılıyor? İşte cevabı...

Koh Rong Adası, Kamboçya’nın en büyük ikinci adası. Üstelik ülkenin turizm merkezi. Sahildeki işletmelerden tutun da adadaki ulaşıma kadar neredeyse tüm işleri Türkler yapıyor.

Dünyanın bir ucundaki Türk Adası!

Her şey Türklerin hâkimiyetinde...

Her şey Türklerin hâkimiyetinde...
Koh Rong Adası'na gitmek için öncelikle Phnom Penh şehrine uçmalısınız. Daha sonra körfezde bulunan Sihanoukville kentine gidip oradan da SpeedFerry adı verilen botlarla Koh Rong'a ulaşabilirsiniz. Türkiye'den 7 bin 900 kilometre uzaklıkta olan Koh Rong'da Türk nüfusu oldukça fazla.
Adaya gitmek için satın aldığınız biletten bindiğiniz bota, eğlendiğiniz bardan kaldığınız otele kadar neredeyse her şey Türklere ait. Koh Rong'un elektriğiyle, internetiyle, ada ulaşımıyla da Türkler ilgileniyor. Buradaki Türklerin hikayesi aslında yaklaşık 8 yıl önce bir Türk ve Alman’ın adayı keşfedip oraya yerleşmesiyle başlıyor.
Türklerin adada bir yaşam kurmasıyla beraber birçok Türk geleneği de adadaki yerini almaya başlıyor. Lahmacundan menemene, baklavadan sütlaca derken, bizim mutfak bu adada yer edinmiş durumda. Kamboçya'nın Türk adasında yaşam oldukça ucuz. Günde 10 dolar gibi cüzi bir rakama karnınızı doyurabilirsiniz.
Turistlerin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği bu bakir adanın henüz elektriği yok! İşler jeneratörle idare ediliyor. Jeneratör sabah 9’da açılıyor, gece 2’de kapatılıyor. Adadaki diğer büyük sorunlardan biri internet...
Bu bakir adanın dört bir tarafında keşfedilecek koylar sizleri bekliyor. Günübirlik turlarla oldukça keyifli bir gezi yapabilirsiniz. Türk Adası olarak anılan Koh Rong Adası’nın gece hayatı da oldukça renkli. Denizdeki planktonlar gece fosforlu renkleriyle denizde büyüleyici bir manzara oluşturuyor.
Koh Rong Adası’nın bir diğer özelliği ise; Fransa, Bulgaristan ve ABD gibi ülkelerin Survivor yarışmalarının burada çekiliyor olması.
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Anahtar Kelimeler:
Türk Adası Kamboçya Koh Rong

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