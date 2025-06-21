En korkutucu yanardağ yine patladı! Lavlar gökyüzüne fışkırdı! Uzmanlar uyarıyor...

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden patladı. Hawaii Volkan Gözlemevi, Halemaʻumaʻu kraterinde 20 Haziran Cuma günü sabaha karşı saat 01.40’ta başlayan patlamanın “26. bölüm” olarak kaydedildiğini açıkladı.

YILLARDIR HALKA KAPALIYDI

Patlama nedeniyle yayılan volkanik gazlar ve küçük kaya parçalarının, rüzgarın etkisiyle kraterin güneyine doğru ilerleyebileceği belirtiliyor. Halemaʻumaʻu kraterini çevreleyen kaldera, tehlike riski nedeniyle 2007 yılından bu yana halka kapalı durumda.

USGS uzmanları, lav akıntılarının yanı sıra Pele'nin Saçları olarak bilinen volkanik cam şeritlerinin oluşabileceği ve zemin çatlaması ile kaya düşmelerinin meydana gelebileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Kilauea, 1983 yılından bu yana aktifliğini sürdürüyor ve en son Eylül ayında patlama gerçekleştirmişti. Dünyanın en büyük yanardağı olan Mauna Loa’yı da içeren Hawaii Adaları’ndaki altı aktif volkan arasında yer alan Kilauea, daha küçük boyutlarına rağmen yüksek aktivitesiyle dikkat çekiyor.