Dünyanın en büyük camisi hangisidir ve nerede bulunur?

Dünyanın birçok yerinde İslam dinine inanan kişilerin ibadethane olarak kullandığı camiler, bin yıldan fazladır varlığını sürdürmektedir. Bu kutsal yerlerin önemi ve köklü tarihi ziyaret eden kişilere ilham vermeye devam etmektedir. Din ve maneviyat konuları dünyanın dört bir yanındaki mimarlara yüzyıllardır büyüleyici yapılar inşa etme konusunda ilham vermektedir. Her biri kendi mensupları tarafından oldukça değerli görülen bu kutsal yerler arasında camiler de ihtişamlı yapılar olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Bunlar arasında dünyanın en büyük camisi merak edilir.

Dünyanın en büyük camisi hangisidir?

Mescid-i Haram, İslam dininin en kutsal yeri olarak her sene milyonlarca hacı adayının ziyaret ettiği ve bu bakımdan dünyanın en değerli camisi olarak kabul edilen bir mesciddir. Günümüzde aynı anda 4 milyon insanı birden barındırabilir. Mescid-i Haram, yüzyıllar öncesine dayanan köklü bir geçmişe sahip olarak son 70 yılda büyük çaplı genişleme işlemleri yapılmış, dünyanın en etkileyici dini yapılarından biri olarak öne çıkmaktadır.

Mescid-i Haram, İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Mekkeliler tarafından Harem-i Şerif olarak anılan bu mescidin toplam 19 tane kapısı bulunur. Bununla beraber Kabe, Makam-ı İbrahim, Hicr-i İsmail ve Mültezem başta olmak üzere birçok bölümü içerir.

İslamiyet'te 5 şart mevcuttur. Bunlar “Kelime-i Şehadet getirmek”, “Namaz kılmak”, “zekat vermek”, “oruç tutmak” ve “Hac'ca gitmek” olarak bilinirler. Hac ibadeti ise dünyanın birçok noktasındaki Müslümanın Hac görevini eda etmek üzere Mekke'ye gitmesidir.

Hac ibadetinin en önemli kısmı, Mescid-i Haram'ın ortasında yer alan "Kâbe"nin çevresinde saat yönünün tersine 7 defa yürümek yani Kabe'yi tavaf etmektir.

Mescid-i Haram yalnızca büyüklüğü ile değil, aynı zamanda 1.8 milyar olarak bilinen Müslümanların inanç merkezi olarak öne çıkar.

Mescid-i Harâm Dünya üzerinde bilinen en eski mescidlerden biri olarak kabul edilir. Hz. Muhammed’in (S.A.V.) İslamiyet’i tebliğ için devamlı olarak Mescid-i Haram’ı kullandığı ve dönemin baskılarına rağmen Hacerülesved ile Rüknülyemânî arasındaki bölümde namaz kıldığı bilinir. Hz. Ömer’in İslamiyet’i kabul etmesinin ardından Müslümanların rahatlıkla Mescid-i Harâm’da namaz kılmaya başladıkları bildirilir.

Dünyanın en büyük camisi nerede?

Mescid-i Haram, Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunmaktadır. 356 bin metrekare kapsar. Mescid-i Haram'da, dünyadaki bütün Müslümanların kutsal mekanı Kabe yer alır. Kabe, 13.1 metre boyunda, yaklaşık 11 x 13 metre boyutlarında küboid biçimli kutsal bir yapıdır. Kabe'nin içerisindeki zemin ve duvarlar beyaz mermer ile kireç taşı kullanılarak yapılmıştır.

Mescid-i Haram, günümüzde her biri 89 metre yüksekliğe kadar ulaşan 9 minareyi içeren 3 farklı seviyede yer alır. 19 farklı kapı bulunurken, en fazla kullanılan kapı ise Kral Abdülaziz kapısı olarak bilinir.

İslamiyet tarihine göre Hacerülesved, Kabe'yi inşa eden Hz. İbrahim'e Allah tarafından gönderilmiştir. Bugün ise Kabe'nin doğu bölümünde yer alır.

Zemzem Kuyusu, Kabe'nin 20 metre doğusunda bulunurken, çölde susuzluktan ölmek üzere olan Hz. İsmail ve Hz. İsmail'in annesi Hz. Hacer'e Allah tarafından bahşedilen mucizevi bir su kaynağı olarak bilinir.