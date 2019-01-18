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Dünyanın en büyük köpekbalığı görenleri şaşırttı!

BBC BBC
18.01.2019 09:17 | Son Güncelleme

Bir dalgıç ekibi, kayıtlardaki en iri büyük beyaz köpekbalığıyla birlikte yüzüp, dalışlarını fotoğraflamayı başardı.

Hawaii açıklarındaki dalışta, dalgıçlardan bazıları köpekbalığına dokunacak kadar yaklaştı.

6 metre uzunluğunda ve 2,5 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen köpekbalığının, 20 yıl önce araştırmacılar tarafından etiketlenen ve Deep Blue (Derin Mavi) adı takılan köpekbalığı olduğu sanılıyor.

Deep Blue'nun bölgeye ölü bir ispermeçet balinasının kokusunu alarak geldiği belirtiliyor.

Dalgıçlardan Ocean Ramsey, Honolulu Star Advertiser gazetesine yaptığı açıklamada, büyük beyaz köpekbalığı geldiğinde kaplan köpekbalıklarının beslenmelerini görüntülediklerini söyledi.

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Ramsey "Birkaç kaplan köpekbalığı gördüğümüz sırada geldi ve tüm diğer köpekbalıkları kaçtı, sonra teknemize sürtünrmeye başladı. Büyük, güzel, nazik bir dev teknemizi kaşınmak için kullanıyordu. Güneşin doğuşuyla birlikte açılmıştık ve günün büyük kısmında bizimle birlikte kaldı." dedi.

Ramsey, köpekbalığının şaşırtıcı derecede geniş olduğunu ve hamile olabileceğini belirtti. Deep Blue'nun 50 yaşında olduğu sanılıyor.

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Büyük beyaz köpekbalıkları Hawaii kıyılarında nadiren görülüyor ve genelde daha soğuk suları tercih ediyorlar.

Ramsey, yaşlı ve hamile köpekbalıklarının yanında yüzmenin genelde güvenli olduğunu belirtti ancak köpekbalıklarının beslendiği yerlere dalınmaması uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
köpekbalığı Hawaii deep blue

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