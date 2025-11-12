Mynet Trend

Dünyanın en büyük kripto para dolandırıcısı! 6,3 milyar euro'luk dev vurgun: Paraları aklamaya İngiltere'ye kaçmış

Çiğdem Sevinç

Çin'de 128 binden fazla kişiyi dolandırarak 5 milyar sterlinin üzerinde Bitcoin topladı, ardından İngiltere’ye kaçtı. “Yadi Zhang” takma adını kullanan Zhimin Qian’ın hikayesi, dünyanın en büyük kripto para dolandırıcılıklarından biri olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en büyük kripto para dolandırıcılıklarından biri olarak tanımlanan olayda, Çinli Zhimin Qian (47), İngiltere’de 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

“Yadi Zhang” ismini kullanan Qian, 2014–2017 yılları arasında Çin’de tam 128 binden fazla kişiyi kandırarak milyarlarca sterlin değerinde Bitcoin topladı.

Dünyanın en büyük kripto para dolandırıcısı! 6,3 milyar euro luk dev vurgun: Paraları aklamaya İngiltere ye kaçmış 1

KRİPTO PARALARI AKLAMAK İÇİN İNGİLTERE’YE KAÇTI

Çin’den sahte belgelerle kaçan Qian, 2018’de İngiltere’ye giriş yaptı. Burada lüks mülkler satın alarak yasa dışı gelirlerini aklamaya çalıştı.

Ancak İngiliz yetkililer, 6 yıllık kaçak yaşamın ardından 2024’te izini sürdü. Qian’ın hesaplarında tam 61 bin Bitcoin bulundu.

Bu miktar, Londra Polisi’ne göre, “tek seferde yapılan en büyük kripto para el koyma operasyonu” olarak tarihe geçti.

Dünyanın en büyük kripto para dolandırıcısı! 6,3 milyar euro luk dev vurgun: Paraları aklamaya İngiltere ye kaçmış 2

BİTCOİN DEĞERİ 6 MİLYAR EUROYU GEÇTİ

Eylül ayında mahkum edildiği sırada Bitcoin’lerin değeri 6,3 milyar euro olarak hesaplandı. Güncel piyasa değeri ise yaklaşık 5,6 milyar euro.

Hakim Hales, mahkemede Qian’a, “Bu suçun en başından sonuna kadar planlayıcısı sizdiniz. Para aklama faaliyetinizin boyutu emsalsiz. Amacınız tamamen açgözlülükten ibaretti.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük kripto para dolandırıcısı! 6,3 milyar euro luk dev vurgun: Paraları aklamaya İngiltere ye kaçmış 3

ORTAKLARI DA CEZA ALDI

Qian’ın ortağı, Malezya vatandaşı Seng Hok Ling, suç gelirlerini transfer etmekten 4 yıl 11 ay, bir diğer isim Jian Wen ise geçtiğimiz yıl aynı dava kapsamında 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

(Euronews)

