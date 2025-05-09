Dünyanın en büyük şehirleri kayıyor! Gün geçtikçe batıyorlar! Uzmanlar ise endişeli...

Virginia Politeknik Enstitüsü ve Virginia Eyalet Üniversitesi'nden uzmanların yürüttüğü araştırmada ABD şehirlerinin çöktüğü belirlendi.

Aralarında New York, Şikago, dallas ve Denver gibi dev metropollerin de bulunduğu tam 28 şehir, yılda 2 ila 10 milimetre arasında değişen oranlarda adeta batıyor. İncelenen tüm şehirlerde arazilerin en az yüzde 20'si çökerken, 25 şehirde bu oran yüzde 65'in üzerine çıkmış durumda.

O ŞEHİR HIZLA ÇÖKÜYOR

Sözcü'nün derlediği habere göre Houston şehrinde arazinin yüzde 40'ı yılda 5 milimetreden fazla, yüzde 12'si ise yılda 10 milimetre gibi kritik bir hızla çökmeye devam ediyor. Bu çökmenin yüzde 80'i ise insan faaliyetleri nedeniyle oluyor.

Kentleşme hız kesmeden devam ettikçe bu sorunun daha da büyüyeceği belirtiliyor.