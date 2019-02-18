Almanya'nın Lauchringen kentinde 2 bin 762 kişi dünyanın en büyük Şirinler buluşması rekorunu kırmak için ünlü çizgi filmin karakterlerine bürünerek bir araya geldi.

Dünyanın en büyük Şirinler buluşması rekor kırdı

Her yaştan insanın katıldığı etkinlikte 2 bin 762 kişi, Şirinler’in kıyafetleriyle ve bedenlerini maviye boyayarak müzik eşliğinde eğlendi.

Mavi ve beyaz giyinmenin zorunlu olduğu, rekor katılımcının bulunduğu Şirinler festivalinde rekor Guinness yetkilileri tarafından önümüzdeki haftalarda onaylanacak.

Bir önceki rekor, 2009 yılında Galler’de 2 bin 510 katılımcı ile kırılmıştı.