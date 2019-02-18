Dünyanın en büyük Şirinler buluşması rekor kırdı

Almanya'nın Lauchringen kentinde 2 bin 762 kişi dünyanın en büyük Şirinler buluşması rekorunu kırmak için ünlü çizgi filmin karakterlerine bürünerek bir araya geldi.
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