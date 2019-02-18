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Dünyanın en büyük Şirinler buluşması rekor kırdı

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

Almanya'da Lauchringen kentinden ilginç bir rekor geldi. Kasabada çizgi dizi karakterine bürünen 2 bin 762 kişi toplandı. Buluşma, dünyanın en kalabalık Şirinler buluşması olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.

Almanya'nın Lauchringen kentinde 2 bin 762 kişi dünyanın en büyük Şirinler buluşması rekorunu kırmak için ünlü çizgi filmin karakterlerine bürünerek bir araya geldi.

Dünyanın en büyük Şirinler buluşması rekor kırdı

Her yaştan insanın katıldığı etkinlikte 2 bin 762 kişi, Şirinler’in kıyafetleriyle ve bedenlerini maviye boyayarak müzik eşliğinde eğlendi.
Mavi ve beyaz giyinmenin zorunlu olduğu, rekor katılımcının bulunduğu Şirinler festivalinde rekor Guinness yetkilileri tarafından önümüzdeki haftalarda onaylanacak.
Bir önceki rekor, 2009 yılında Galler’de 2 bin 510 katılımcı ile kırılmıştı.
1958'de Belçika'da tasarlanan Şirinler karakterleri, 60 yıldır çocukların ve yetişkinlerin sevdiği çizgi roman ve çizgi filmlerden biri.
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almanya Guinness Rekorlar Kitabı

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