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Dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı

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GÜNDEM  | 14.04.2019 00:06 | Son Güncelleme

117 metre kanat açıklığına sahip, 226 tonluk dünyanın en büyük uçağı Roc, ABD'den havalandı. 150 dakika süren test uçuşu, uçağı geliştiren Stratolaunch firmasına göre sorunsuz şekilde tamamlandı.

Dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı

Dünyanın en büyük uçağı ilk kez havalandı. Roket fırlatma şirketi Stratolaunch tarafından geliştirilen 117 metre kanat açıklığına sahip 226 tonluk Roc isimli uçak, Kaliforniya'daki Mojave Havalimanı’ndan kalktı. Bu uçuş, roketleri havadan yörüngeye fırlatmak için tasarlanan uçak için kritik ilk deneme uçuşu oldu. Açılış uçuşu şirkete göre 150 dakika sürdü ardından uçak güvenli bir şekilde yere indi.

'BU TAM OLARAK İSTEDİĞİMİZ İLK UÇUŞTU'

Çift gövdeli Stratolaunch, gezegenin etrafındaki yörüngeye fırlatacak roketleri bırakabilecek şekilde tasarlandı. Şirket, Pegasus XL roketini uzaya göndermek için Stratolaunch'ı kullanmayı planlayan en az bir müşteri olan Northrop Grumman'la anlaşma imzaladığını da duyurdu.

Stratolaunch CEO'su Jean Floyd, yaptığı açıklamada, “Kişisel olarak bu görkemli kuşun uçuşunu izlemek benim için duygusal bir andı” derken, test uçuşunun pilotu Evan Thomas ise, “Uçuşun kendisi pürüzsüzdü, bu tam olarak istediğimiz ilk uçuştu” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uçuş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bizde daha yol yapalım. adamlar neler yapıyor.
Millet neler yapıyor, biz hala Maltepe de ki oyları sayamadik.... Yazıklar olsun ne diyeyim !
Biz daha kendimizle soğanla patatesle uğraşalım!
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