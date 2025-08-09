Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

"Dünyanın En Çirkin Köpeği" belli oldu! İşte kazandığı ödül...

Yaklaşık 50 yıldır düzenlenen "Dünyanın En Çirkin Köpeği" yarışması, bu yıl da harika bir etkinlikle düzenlendi. 2025 yılının kazananı Petunia isimli köpek oldu. Sahibi ise para ödülü aldı.

"Dünyanın En Çirkin Köpeği" belli oldu! İşte kazandığı ödül...

50 yıldır düzenlenen "Dünyanın En Çirkin Köpeği" yarışması, bu yıl da birbirinden ilginç köpeklerle düzenlendi. Yarışma, dişsiz, sarkık dilli, tüy sorunları olan, gözleri olmayan, bacakları deforme olmuş ve daha birçok sorun yaşayan köpekler kendilerini sergiliyor.

"Dünyanın En Çirkin Köpeği" belli oldu! İşte kazandığı ödül... 1

5 BİN DOLAR KAZANDI

"Dünyanın En Çirkin Köpeği" yarışmasında bu yılın birincisi Petunia oldu. Petunia elde ettiği birincilikle sahibi Shannon Nyman'a 5 bin dolarlık ödülü de kazandırdı. Geçen yılın kazananı, beşinci denemesinde şampiyonluğu elde eden Pekinez cinsi Oregon olmuştu.

"Dünyanın En Çirkin Köpeği" belli oldu! İşte kazandığı ödül... 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en büyüğü keşfedil! Uyuyan cinsinden...Dünyanın en büyüğü keşfedil! Uyuyan cinsinden...
Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldıSimpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

Anahtar Kelimeler:
köpek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ethereum alev aldı... Kritik sınır aşıldı!

Ethereum alev aldı... Kritik sınır aşıldı!

F.Bahçe'den, G.Saray maçına sert açıklama! TFF ve MHK'yi topa tuttu

F.Bahçe'den, G.Saray maçına sert açıklama! TFF ve MHK'yi topa tuttu

Kocasını metresiyle yakaladı, 4. kattan atladı! Korkunç anlar kamerada...

Kocasını metresiyle yakaladı, 4. kattan atladı! Korkunç anlar kamerada...

Tam 20 yıldır bekliyordu, sonunda oldu!

Tam 20 yıldır bekliyordu, sonunda oldu!

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

"Et yiyen bakteri" alarmı: 9 kişi öldü

"Et yiyen bakteri" alarmı: 9 kişi öldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.