"Dünyanın En Çirkin Köpeği" belli oldu! İşte kazandığı ödül...

50 yıldır düzenlenen "Dünyanın En Çirkin Köpeği" yarışması, bu yıl da birbirinden ilginç köpeklerle düzenlendi. Yarışma, dişsiz, sarkık dilli, tüy sorunları olan, gözleri olmayan, bacakları deforme olmuş ve daha birçok sorun yaşayan köpekler kendilerini sergiliyor.

5 BİN DOLAR KAZANDI

"Dünyanın En Çirkin Köpeği" yarışmasında bu yılın birincisi Petunia oldu. Petunia elde ettiği birincilikle sahibi Shannon Nyman'a 5 bin dolarlık ödülü de kazandırdı. Geçen yılın kazananı, beşinci denemesinde şampiyonluğu elde eden Pekinez cinsi Oregon olmuştu.