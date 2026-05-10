Dünyanın en ekşi şekeri yeniden gündemde: Tepkiler viral oldu!

TikTok, Instagram ve YouTube’da paylaşılan videolarda kullanıcılar, dünyanın en ekşi şekeri olarak bilinen ürünleri deniyor.

Şeker ağıza değer değmez yüz ifadelerinin değişmesi, gözlerin kapanması ve istemsiz kasılmalar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Bazı kullanıcılar bu deneyimi 'elektrik çarpmasına benzer' şeklinde anlatırken, kimileri ise birkaç saniye boyunca konuşamadıklarını söylüyor. Özellikle arkadaş grupları arasında yapılan meydan okuma videoları büyük ilgi gördü.

PEKİ BU ŞEKERLER GERÇEKTEN BU KADAR EKŞİ Mİ?

Uzmanlara göre videolardaki tepkiler yalnızca abartı değil. Dünyanın en ekşi şekerlerini üreten markalar, normal şekerlere kıyasla çok daha yüksek sitrik asit oranı kullanıyor.

Bu yoğun asit, dil ve yanak içindeki hassas mukozayı kısa süreli olarak tahriş ediyor. Şeker ağıza temas ettiği anda pH dengesinde geçici bir değişim yaşanıyor. Bu durum da insanların yüz kaslarında ani kasılmalara ve refleks tepkilere neden oluyor.

"ACI VERİYOR AMA EĞLENCELİ" YORUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü deneyimi hem zorlayıcı hem eğlenceli olarak yorumluyor. Bazıları şekeri birkaç saniyeden fazla ağızda tutamazken, bazı içerik üreticileri 'challenge' videolarıyla dikkat çekti.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Uzmanlar ise bu şekerin tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Yüksek asit oranına sahip şekerlerin fazla tüketilmesi halinde ağız içi hassasiyetine, dil tahrişine ve diş minesinde aşınmalara yol açabileceği ifade edildi.