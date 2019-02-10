Dünyanın en eski jumbo jeti artık böyle hizmet verecek! Hayranlıkla izlediler

Schiphol Havalimanı’ndan Village Hotel’e nakledilirken tarlalardan ve otobanlardan geçen dünyanın en eski Boeing 747-400’ü, otelin bahçesine 57 manevrayla yerleştirildi. Transferi sırasında büyük ilgi gören Boeing 747-400, bundan sonra otel bünyesinde restoran, kafe, müze ve 5 D simülatörü olarak kullanılacak.

OTELİN BAHÇESİNE 57 MANEVRAYLA YERLEŞTİRİLDİ

Schiphol Havalimanı’nın hangarlarında sökülen jumbo jet, uzun uğraşlarla Village Hotel’e ulaştı. Tarlalardan ve trafiğe kapatılan otobanlardan geçerek tam 12,5 kilometre yol kat eden 71 metre uzunluğundaki uçağın, otele getirilişine binlerce kişi tanıklık etti. Otelin bahçesine tam 57 manevrayla yerleştirilen uçak, büyük ilgi gördü. Dünyanın pek çok ülkesinden izlemek için başvuruda bulunduğu etkinliğe binlerce kişi katıldı.

Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, konuya ilişkin şunları söyledi: “Corendon Turizm Grubu olarak bünyemizde Hollanda ve Belçika’nın en büyük tur operatörleri arasında yer alan Corendon Travel’ın yanı sıra bir incoming şirketi, filosunda 24 Boeing 737 bulunan bir havayolu grubu ve 9 tesisli bir otel zinciri barındırıyoruz. Sunduğumuz tüm hizmetlerde özgün olmaya, Türk misafirperverliğini ön planda tutmaya önem gösteriyor, yeniliklerle rakiplerimizden ayrılmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bahçesinde bir jumbo jet barındıran Village Hotel Amsterdam’ın çok büyük fark oluşturacağına inanıyoruz. Boeing 747-400 tipi bu uçağı uzun bir süreç ve emekler sonucu Village Hotel’in bahçesine yerleştirdik. Bu süreçte bizimle olan herkese emekleri için teşekkür ediyoruz.”