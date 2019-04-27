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Dünyanın en etkileyici yerleri açıklandı! Türkiye'den bakın neresi listede

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 27.04.2019 08:42 | Son Güncelleme

CNN International'ın dünyanın farklı coğrafyalarından seçtiği en etkileyici yerleri sıraladı. Listeye Türkiye'den de bir yer girdi. İşte nefes kesici o yerler...

Dünyanın en etkileyici yerleri açıklandı! Türkiye'den bakın neresi listede

ZHANGJIAJIE MİLLİ PARKI, ÇİN

ROTORUA, YENİ ZELANDA

1

HORSESHOE BEND, ARIZONA/ABD

BLED GÖLÜ, SLOVENYA

2

BADLANDS, GÜNEY DAKOTA/ABD

ATACAMA ÇÖLÜ, ŞİLİ

3

MONUMENT VADİSİ, UTAH/ABD

BWINDI IMPENETRABLE MİLLİ PARKI, UGANDA

4

DENALI MİLLİ PARKI, ALASKA

HA LONG KÖRFEZİ, VİETNAM

5

KATA TJUTA, AVUSTRALYA

PETRA, ÜRDÜN

6

DOMİNİK CUMHURİYETİ

7

TOUBKAL DAĞI, FAS

8

EL NIDO, FİLİPİNLER

9

PLITVICE LAKES MİLLİ PARKI, HIRVATİSTAN

10

LAKE DISTRICT, İNGİLTERE

11

POSITANO, İTALYA

12

VANCOUVER ADASI, KANADA

13

MONTEVERDE CLOUD ORMANI, KOSTA RİKA

14

SAMBURU, KENYA

15

CIUDAD PERDIDA, KOLOMBİYA

16

MALDİVLER

17

SVALBARD, NORVEÇ

18

KAPADOKYA, TÜRKİYE

19


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Anahtar Kelimeler:
etkileyici yerler maldivler Kapadokya
 

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