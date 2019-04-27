Dünyanın en etkileyici yerleri açıklandı! Türkiye'den bakın neresi listede

ZHANGJIAJIE MİLLİ PARKI, ÇİN
ROTORUA, YENİ ZELANDA
HORSESHOE BEND, ARIZONA/ABD
BLED GÖLÜ, SLOVENYA
BADLANDS, GÜNEY DAKOTA/ABD
ATACAMA ÇÖLÜ, ŞİLİ
MONUMENT VADİSİ, UTAH/ABD
BWINDI IMPENETRABLE MİLLİ PARKI, UGANDA
DENALI MİLLİ PARKI, ALASKA
HA LONG KÖRFEZİ, VİETNAM
KATA TJUTA, AVUSTRALYA
PETRA, ÜRDÜN
DOMİNİK CUMHURİYETİ
TOUBKAL DAĞI, FAS
EL NIDO, FİLİPİNLER
PLITVICE LAKES MİLLİ PARKI, HIRVATİSTAN
LAKE DISTRICT, İNGİLTERE
POSITANO, İTALYA
VANCOUVER ADASI, KANADA
MONTEVERDE CLOUD ORMANI, KOSTA RİKA
SAMBURU, KENYA
CIUDAD PERDIDA, KOLOMBİYA
MALDİVLER
SVALBARD, NORVEÇ
KAPADOKYA, TÜRKİYE
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