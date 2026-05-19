Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkiye de listede

World Directory of Modern Military Warfare (WDMMW) tarafından hazırlanan 2026 yılı “en güçlü donanmalar” listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.
2026 listesinde ülkeler şöyle sıralandı:
1- ABD
2- ÇİN
3- RUSYA
4- ENDONEZYA
5- GÜNEY KORE
6- JAPONYA
7- HİNDİSTAN
8- FRANSA
9- BİRLEŞİK KRALLIK
10- TÜRKİYE
11- İTALYA
12- TAYVAN
13- MISIR
14- KUZEY KORE
15- CEZAYİR
Listenin dikkat çeken başlıklarından biri Türkiye oldu. Türkiye, ilk 10’a girerek deniz üstündeki gücünü ortaya koydu.
