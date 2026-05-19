Şikago'da garsondu, İzmir'de AVM kralı oldu! Dev miras kaldı

Amerikalı Henry Kevin Jackson (45) ve Candice Jackson'ın (41), hayatını kaybeden İzmirli iş insanı Kasım Pırlant'ın çocukları olduğu Yargıtay 2'nci Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla kesinleşti.

ABD'nin Şikago şehrinde 1973 yılında iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başlayıp, daha sonra aynı eyalette bir lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına Türkiye'ye döndüğünde 9 alışveriş merkezi sahibi olan Kasım Pırlant, 2005'te İzmir'de başladığı milyonlarca liralık yatırımlarıyla ekonomi dünyasında adından söz ettirdi.

ANNELERİ SÖYLEDİ

Pırlant'ın yatırım yolculuğu sürerken; Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson'ın kendilerine söylediği, 'Babanız bizi terk etti. Yunanistan'da gemicilik şirketi var, orada yaşıyor' sözlerinin gerçek olmadığını anlayınca, babalarının peşine düştü. Annelerinin seneler önce çalıştığı Şikago Club'a giden ve burada çalışanlarla konuşan çocuklara, babalarının da aynı yerde çalışan Kasım Pırlant olduğu, anneleri Carolyn ile beraber yıllar önce bu kulüpte birlikte çalıştıkları söylendi. Bunun üzerine Kevin ve Candice Jackson kardeşler, internet üzerinden babaları olduğunu düşündükleri Kasım Pırlant hakkında araştırma yaptı. Jackson kardeşler, İzmir'de olduğunu öğrendikleri Pırlant'ın yanına geldi.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDERKEN ÖLDÜ

Candice ve Kevin Jackson kardeşler, İzmir'de Kasım Pırlant ile iki kez görüştü. İki kardeş Pırlant'ın hukuken kendilerini çocukları olarak kabul etmediğini belirtti. Bunun üzerine Jackson kardeşler, 2018 yılında yargıya gitti. Pırlant, 2023 yılında hayatını kaybetti. Dava sürecinde alınan DNA örneklerinde Jackson kardeşlerin, Pırlant ile yüzde 99,9 oranında DNA uyumunun bulunduğu tespit edildi. 13'üncü Aile Mahkemesi'nde 2023 yılında çıkan kararda hakim, Candice Jackson ve Kevin Henry Jackson'ın, babalarının Kasım Pırlant olduğu şeklinde nüfusa kaydedilmesine karar verdi.

İTİRAZLAR KARARI DEĞİŞTİRMEDİ

Aile Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazlar sonrası dosya, Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'ne taşındı. Dosyayı inceleyen Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. Kararda; tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, dosyaya sunulan belgeler, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları, yargılama ve ispat süreçleri ile mahkemenin gerekçelerinin birlikte değerlendirildiği vurgulanırken; temyiz dilekçesinde ileri sürülen itirazların kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığının altı çizildi. Öte yandan Jackson kardeşlerin, vasiyetinin iptali ve AVM'nin satışına itiraz davalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

