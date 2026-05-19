Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Oğlu gözaltına alındı

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
La Vanguardia gazetesinin haberinde, Katalonya bölgesindeki Los Mossos d'Esquadra adlı yerel polisin, İsak Andiç'i öldürme şüphesiyle oğlu Jonathan Andiç'i gözaltına aldığı belirtildi.
İstanbul doğumlu olan ve Sefarad Yahudisi bir aileden gelen İsak Andiç, 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yaşamını yıllarca Barselona'da sürdürmüştü.
İsak Andiç, Barselona'nın kuzeyindeki Montserrat dağlık alanında, 14 Aralık 2024 akşamı yürüyüş yaptığı sırada yaklaşık 100 metreden düşerek hayatını kaybetmişti.
İsak Andiç'in o sırada yanında bulunan oğlu Jonathan hakkında uzun süredir soruşturma yürütülüyordu.
Jonathan Andiç yürütülen adli süreçte, babasının ölümünden sorumlu olduğu iddialarını reddetmişti.
Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde İsak Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.
İsak Andiç Ermay'ın ölümünün ardındaki sır perdesinin aralamak isteyen savcılık, İspanya'da eşine az rastlanır bir çalışmaya imza atmış ve "Deneyimli bir yürüyüşçü nasıl olur da bu kadar iyi korunan bir yürüyüş parkurundan düşebilir?" sorusuna yanıt bulmak için dosyayı yeniden açmıştı.
Soruşturma kapsamında polis, Andiç'in düşme anına ilişkin Google'dan teknik veri talep etmişti. Düşme anında babasının önünde yürüdüğünü iddia eden Jonathan'ın hikayesini doğrulaması amacıyla da telefon şirketinden koordinatları içeren bilgiler istenmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum