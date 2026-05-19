Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Oğlu gözaltına alındı

La Vanguardia gazetesinin haberinde, Katalonya bölgesindeki Los Mossos d'Esquadra adlı yerel polisin, İsak Andiç'i öldürme şüphesiyle oğlu Jonathan Andiç'i gözaltına aldığı belirtildi.

İstanbul doğumlu olan ve Sefarad Yahudisi bir aileden gelen İsak Andiç, 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yaşamını yıllarca Barselona'da sürdürmüştü.

100 METREDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsak Andiç, Barselona'nın kuzeyindeki Montserrat dağlık alanında, 14 Aralık 2024 akşamı yürüyüş yaptığı sırada yaklaşık 100 metreden düşerek hayatını kaybetmişti.

HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYORDU

İsak Andiç'in o sırada yanında bulunan oğlu Jonathan hakkında uzun süredir soruşturma yürütülüyordu.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Jonathan Andiç yürütülen adli süreçte, babasının ölümünden sorumlu olduğu iddialarını reddetmişti.

Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde İsak Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.

SAVCILIK DOSYAYI YENİDEN AÇMIŞTI: "BU KADAR İYİ KORUNAN PARKURDAN NASIL DÜŞEBİLİR?"

İsak Andiç Ermay'ın ölümünün ardındaki sır perdesinin aralamak isteyen savcılık, İspanya'da eşine az rastlanır bir çalışmaya imza atmış ve "Deneyimli bir yürüyüşçü nasıl olur da bu kadar iyi korunan bir yürüyüş parkurundan düşebilir?" sorusuna yanıt bulmak için dosyayı yeniden açmıştı.

GOOGLE'DAN VERİ TALEP EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında polis, Andiç'in düşme anına ilişkin Google'dan teknik veri talep etmişti. Düşme anında babasının önünde yürüdüğünü iddia eden Jonathan'ın hikayesini doğrulaması amacıyla da telefon şirketinden koordinatları içeren bilgiler istenmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır