Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! İşte liste...

Ünlü internet sitesi Global Fire Power, 2019 yılında dünyanın en güçlü ordularını açıkladı. 137 ülkenin olduğu listede Türkiye de yer aldı. İşte dünyanın en güçlü orduları...

Amerika Birleşik Devletleri

Toplam nüfus: 326,625,791

Toplam askeri personel: 2,083,100

Toplam uçak gücü: 13,362

Savaş uçağı: 1,962

Savaş tankları: 5,884

Toplam deniz varlıkları: 415

Savunma bütçesi: 647 milyar dolar

Rusya

Toplam nüfus: 142,257,519

Toplam askeri personel: 3,586,128

Toplam uçak gücü: 3,914

Savaş uçağı: 818

Savaş tankları: 20,300

Toplam deniz varlıkları: 352

Savunma bütçesi: 47 milyar dolar

Çin

Toplam nüfus: 1,379,302,771

Toplam askeri personel: 2,693,000

Toplam uçak gücü: 3,035

Savaş uçağı: 1,125

Savaş tankları: 7,716

Toplam deniz varlıkları: 714

Savunma bütçesi: 151 milyar dolar

Hindistan

Toplam nüfus: 1,281,935,911

Toplam askeri personel: 4,207,250

Toplam uçak gücü: 2,185

Savaş uçağı: 590

Savaş tankları: 4,426

Toplam deniz varlıkları: 295

Savunma bütçesi: 47 milyar dolar

Fransa

Toplam nüfus: 67,106,161

Toplam askeri personel: 388,635

Toplam uçak gücü: 1,262

Savaş uçağı: 299

Savaş tankları: 406

Toplam deniz varlıkları: 118

Savunma bütçesi: 40 milyar dolar