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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! İşte liste...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü askeri istatistik sitesi Global Fire Power dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerini açıkladı. İşte dünyanın en güçlü ordularının listesi...

Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! İşte liste...

Ünlü internet sitesi Global Fire Power, 2019 yılında dünyanın en güçlü ordularını açıkladı. 137 ülkenin olduğu listede Türkiye de yer aldı. İşte dünyanın en güçlü orduları...

Amerika Birleşik Devletleri

abd

Toplam nüfus: 326,625,791
Toplam askeri personel: 2,083,100
Toplam uçak gücü: 13,362
Savaş uçağı: 1,962
Savaş tankları: 5,884
Toplam deniz varlıkları: 415
Savunma bütçesi: 647 milyar dolar

Rusya

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Toplam nüfus: 142,257,519
Toplam askeri personel: 3,586,128
Toplam uçak gücü: 3,914
Savaş uçağı: 818
Savaş tankları: 20,300
Toplam deniz varlıkları: 352
Savunma bütçesi: 47 milyar dolar

Çin

Toplam nüfus: 1,379,302,771
Toplam askeri personel: 2,693,000
Toplam uçak gücü: 3,035
Savaş uçağı: 1,125
Savaş tankları: 7,716
Toplam deniz varlıkları: 714
Savunma bütçesi: 151 milyar dolar

Hindistan

hindistan

Toplam nüfus: 1,281,935,911
Toplam askeri personel: 4,207,250
Toplam uçak gücü: 2,185
Savaş uçağı: 590
Savaş tankları: 4,426
Toplam deniz varlıkları: 295
Savunma bütçesi: 47 milyar dolar

Fransa

fransa

Toplam nüfus: 67,106,161
Toplam askeri personel: 388,635
Toplam uçak gücü: 1,262
Savaş uçağı: 299
Savaş tankları: 406
Toplam deniz varlıkları: 118
Savunma bütçesi: 40 milyar dolar

İngiltere

Toplam nüfus: 64,769,452
Toplam askeri personel: 279,230
Toplam uçak gücü: 832
Savaş uçağı: 103
Savaş tankları: 227
Toplam deniz varlıkları: 76
Savunma bütçesi: 50 milyar dolar

Güney Kore

güney kore

Toplam nüfus: 51,181,299
Toplam askeri personel: 5,827,250
Toplam uçak gücü: 1,560
Savaş uçağı: 406
Savaş tankları: 2,654
Toplam deniz varlıkları: 166
Savunma bütçesi: 40 milyar dolar

Japonya

japonya

Toplam nüfus: 126,451,398
Toplam askeri personel: 310,457
Toplam uçak gücü: 1,508
Savaş uçağı: 290
Savaş tankları: 679
Toplam deniz varlıkları: 131
Savunma bütçesi: 44 milyar dolar

Türkiye

türkiye

Toplam nüfus: 82,003,882
Toplam askeri personel: 710,565
Toplam uçak gücü: 1,056
Savaş uçağı: 207
Savaş tankları: 2,446
Toplam deniz varlıkları: 194
Savunma bütçesi: 10.2 milyar dolar

Almanya

almanya

Toplam nüfus: 80,594,017
Toplam askeri personel: 208,641
Toplam uçak gücü: 714
Savaş uçağı: 94
Savaş tankları: 432
Toplam deniz varlıkları: 81
Savunma bütçesi: 45.2 milyar dolar

İtalya

italya

Toplam nüfus: 62,137,802
Toplam askeri personel: 267,500
Toplam uçak gücü: 828
Savaş uçağı: 90
Savaş tankları: 200
Toplam deniz varlıkları: 143
Savunma bütçesi: 37.7 milyar dolar

Mısır

Toplam nüfus: 97,041,072
Toplam askeri personel: 1,329,250
Toplam uçak gücü: 1,132
Savaş uçağı: 309
Savaş tankları: 4,946
Toplam deniz varlıkları: 319
Savunma bütçesi: 4.4 milyar dolar

İran

Toplam nüfus: 82,021,564
Toplam askeri personel: 934,000
Toplam uçak gücü: 505
Savaş uçağı: 150
Savaş tankları: 1,650
Toplam deniz varlıkları: 398
Savunma bütçesi: 6.3 milyar dolar

Brezilya

brezilya

Toplam nüfus: 207,353,391
Toplam askeri personel: 1,987,000
Toplam uçak gücü: 723
Savaş uçağı: 43
Savaş tankları: 469
Toplam deniz varlıkları: 110
Savunma bütçesi: 29.3 milyar dolar

Endonezya

Toplam nüfus: 260,580,739
Toplam askeri personel: 975,750
Toplam uçak gücü: 478
Savaş uçağı: 41
Savaş tankları: 418
Toplam deniz varlıkları: 221
Savunma bütçesi: 6.9 milyar dolar

İsrail

israil

Toplam nüfus: 8,299,706
Toplam askeri personel: 615,000
Toplam uçak gücü: 596
Savaş uçağı: 252
Savaş tankları: 2,760
Toplam deniz varlıkları: 65
Savunma bütçesi: 20 milyar dolar

Pakistan

pakistan

Toplam nüfus: 204,924,861
Toplam askeri personel: 919,000
Toplam uçak gücü: 1,281
Savaş uçağı: 321
Savaş tankları: 2,182
Toplam deniz varlıkları: 197
Savunma bütçesi: 7 milyar dolar

Kuzey Kore

kuzey kore

Toplam nüfus: 25,248,140
Toplam askeri personel: 6,445,000
Toplam uçak gücü: 944
Savaş uçağı: 458
Savaş tankları: 5,243
Toplam deniz varlıkları: 967
Savunma bütçesi: 7.5 milyar dolar

İspanya

ispanya

Toplam nüfus: 48,958,159
Toplam askeri personel: 174,700
Toplam uçak gücü: 524
Savaş uçağı: 122
Savaş tankları: 327
Toplam deniz varlıkları: 46
Savunma bütçesi: 11,6 milyar dolar

Vietnam

vietnam

Toplam nüfus: 96,160,163
Toplam askeri personel: 5,488,500
Toplam uçak gücü: 283
Savaş uçağı: 76
Tanklar: 1,545
Toplam deniz varlıkları: 65
Savunma bütçesi: 3.365 milyar dolar

Avustralya

avustrlya

Toplam nüfus: 23,232,413
Toplam askeri personel: 79,700
Toplam uçak gücü: 469
Savaş uçağı: 78
Savaş tankları: 59
Toplam deniz varlıkları: 47
Savunma bütçesi: 26.3 milyar dolar

Polonya

polonya

Toplam nüfus: 38,476,269
Toplam askeri personel: 184,650
Toplam uçak gücü: 466
Savaş uçağı: 99
Savaş tankları: 1,065
Toplam deniz varlıkları: 83
Savunma bütçesi: 9.36 milyar dolar

Cezayir

Toplam nüfus: 40,969,443
Toplam askeri personel: 792,350
Toplam uçak gücü: 528
Savaş uçağı: 97
Savaş tankları: 2,405
Toplam deniz varlıkları: 85
Savunma bütçesi: 10.57 milyar dolar

Tayvan

tayvan

Toplam nüfus: 23,508,428
Toplam askeri personel: 1,932,500
Toplam uçak gücü: 843
Savaş uçağı: 286
Savaş tankları: 2,005
Toplam deniz varlıkları: 87
Savunma bütçesi: 10.725 milyar dolar

Kanada

Toplam nüfus: 35,623,680
Toplam askeri personel: 88.000
Toplam uçak gücü: 413
Savaş uçağı: 60
Savaş tankları: 80
Toplam deniz varlıkları: 63
Savunma bütçesi: 16.4 milyar dolar

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