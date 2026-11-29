Apple, katlanabilir iPhone Duo’nun servis prosedürünü sessizce güncelledi. Mağaza çalışanları ve yetkili teknisyenlere, hasarlı iç ekranları tüm cihazı değiştirmek yerine onarmaları yönünde talimat verildi.

Bu bilinen donanım sorunuyla karşılaşan ilk alıcılar için yeni bir cihazla değişim artık otomatik çözüm olmayacak. Bunun yerine mevcut telefon açılacak ve gerekli parçaları değiştirilecek.

ÇATLAYAN EKRANLAR İÇİN ARTIK PARÇA SİPARİŞİ VERİLEBİLİYOR

Ekran çatlamasına ilişkin bildirimler, iPhone Duo’nun satışa çıkmasından kısa süre sonra ortaya çıktığında Apple, etkilenen telefonları yeni cihazlarla değiştiriyordu. O dönemde onarım için gereken yedek parçalar henüz servislerin elinde bulunmuyordu.

Artık Apple Store’lar ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, katlanabilir iPhone’u kendi bünyelerinde onarmak için gerekli parçaları sipariş edebiliyor. Reddit ve MacRumors’ta paylaşılan kullanıcı mesajlarına göre teknisyenlerden, tam cihaz değişimini onaylamadan önce parça onarımını denemeleri isteniyor.

Bu işlemlerde üç ana bileşenin birlikte değiştirildiği anlaşılıyor:

İç ekran,

Menteşeyi barındıran iç ekran modülü,

Cihazın iki dahili pili.

Yedek parça tedariki yeterli düzeye ulaştığında cihaz değişiminden parça değişimine geçilmesi standart bir uygulama. Ancak bu durum, erken dönemde ortaya çıkan bir üretim kusuruyla uğraşan kullanıcılar açısından belirgin bir değişiklik anlamına geliyor.

APPLECARE+ İLE HIZLI DEĞİŞİMİN BEDELİ ABD'DE 99 DOLAR

Birden fazla parçanın değiştirileceği onarımı beklemek istemeyenler için hâlâ bir seçenek var. iPhone Duo’su AppleCare+ kapsamında olan kullanıcılar, Apple’ın Ekspres Değiştirme Servisi üzerinden adreslerine bir değişim cihazı gönderilmesini talep edebiliyor.

Ancak Apple bu talebi kazara oluşan hasar kapsamında değerlendiriyor. Dolayısıyla ekran kendiliğinden çatlamış olsa bile ABD’de 99 dolar servis ücreti ödenmesi gerekiyor.

Diğer kullanıcılar için standart seçenek, mağazaya başvurarak garanti kapsamında ücretsiz onarım yaptırmak olmaya devam ediyor. Katlanabilir ekranın onarılması ve iki pilin değiştirilmesi, yeni bir cihazla mağazadan ayrılmaktan daha uzun sürüyor. Bununla beraber yeni bir menteşe mekanizmasının sorun yaşayan telefonlara ikinci bir ömür kazandırması bekleniyor.

Kaynak: The Mac Observer