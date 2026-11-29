Öncü çalışmalarıyla tanınan James Russell’ın kızı Kristen Russell, babasının Washington eyaletindeki Bellevue kentinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

70 yılı aşkın kariyeri boyunca yaklaşık 70 patent alan Russell’ın patentlerinin birçoğu daha sonra Optical Recording Corporation tarafından satın alındı ve Sony ile Philips’in de aralarında bulunduğu tüketici elektroniği şirketlerine lisanslandı.

Russell’ın en çok hatırlanacağı çalışma ise optik disklerdeki dijital verilerin fiziksel bir iğne yerine lazerle okunmasını sağlayan yöntem oldu.

OPTİK DİSK TEKNOLOJİSİNİN TEMELLERİNİ ATTI

Russell, sistemi 1965 yılında Washington eyaletinin Richland kentinde, Battelle Memorial Institute bünyesindeki Pacific Northwest National Laboratory’de çalışırken geliştirdi. Bu yöntem, verilerin optik depolama ortamlarına kaydedilmesini ve fiziksel temas olmadan lazerle okunmasını sağlıyordu.

Buluşları için 1966 ve 1969 yıllarında birden fazla patent alan Russell, çalışan ilk prototipini 1973’te üretti. Cihaz, sonraki birkaç yıl içinde 100’ü aşkın teknoloji şirketi tarafından test edilip değerlendirildi.

Bu çalışmalar, 20. yüzyılın sonlarında yaşanan optik medya devriminin temelini oluşturdu.

ELEKTRİKÇİ ÇIRAKLIĞINDAN FİZİK ARAŞTIRMALARINA

23 Şubat 1931’de Washington eyaletinin Bremerton kentinde doğan Russell’ın elektroniğe ilgisi, babasının süt ürünleri tesisinde bir elektrikçiyle çalışırken başladı. Daha sonra bu elektrikçinin yanında saatte 7 sent karşılığında çırak olarak çalıştı ve gelecekteki araştırmalarına katkı sağlayacak önemli bir deneyim kazandı.

1940’ların sonlarında, henüz lisedeyken elektronik konusundaki bilgisi sayesinde Washington eyaletinin Port Orchard kentinde bir radyo istasyonunun kurulmasında görev aldı.

1953’te Reed College’da fizik alanında lisans eğitimini tamamlayan Russell, ardından General Electric’e katıldı. Şirketin Richland’daki araştırma laboratuvarlarında çalışırken dünyanın ilk elektron ışınlı kaynak makinesini yaptı. 1965’te ise optik depolama alanındaki buluşunu geliştireceği Pacific Northwest National Laboratory’de çalışmaya başladı.

OPTİK MEDYANIN KÖKENİNE İLİŞKİN FARKLI GÖRÜŞLER

Russell, yaygın biçimde 1980’ler ve 1990’lardaki optik medya devriminin arkasındaki isim olarak kabul ediliyor. Ancak bazı uzmanlar, optik ortama kayıt ve bu ortamdan okuma teknolojisinin ilk olarak 1958’de Dr. David Paul Gregg tarafından icat edildiğini savunuyor.

Bu görüşe göre teknoloji, daha sonra Philips’te çalışan Hollandalı araştırmacılar Pieter Kramer, Klaas Compaan ve Gijs Bouwhuis tarafından değiştirilip geliştirildi.

Kaynak: TechSpot