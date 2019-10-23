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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 23.10.2019 08:56 | Son Güncelleme

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2019 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı. Henley Pasaport Endeksi'nin Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayandırılarak yaptığı açıklamaya göre endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alındı. İşte dünyanın en güçlü pasaportları...

Her yıl pasaportların kaç ülkeye vizesiz gidebildiklerini ölçen Henley Passport Index 2019 raporuna göre Japonya pasaportu 2019'un en güçlü pasaportu seçildi. Japon pasaportuyla 190 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.

İkinci sırada yine Asya ülkelerinden Singapur ve Güney Kore yer alırken Avrupa ülkelerinden Almanya ve Fransa üçüncü sırayı paylaştı. Dünya genelinde 188 ülke Alman ve Fransız pasaportundan vize istemiyor. Söz konusu Avrupa ülkeleri geçen yıl ikinci sırada yer almıştı.

Rapora göre ABD ve Birleşik Krallık pasaportları sıralamada düşmeye devam etti. Uluslararası Hava Ulaşımı Kurumu'nun (IATA) verileri ışığında yapılan sıralamada 2015 yılında ilk sırada yer alan ABD ve İngiliz pasaportu 3 yıl sonra 6. sıraya düştü. Her iki ülke pasaportuyla vizesiz gidilebilen ülke sayısı 183.

Sıralamada en hızlı çıkış yakalayan ülkeler 5 sıra birden yükselen Çin, Kolombiya, Tuvalı ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Sıralamanın en altında ise sadece 30 ülkeye vizesiz kabul edilen Afgan pasaportu bulunuyor.

İşte dünyanın en güçlü pasaportları...

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Anahtar Kelimeler:
Pasaport Seyahat

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