Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Her yıl pasaportların kaç ülkeye vizesiz gidebildiklerini ölçen Henley Passport Index 2019 raporuna göre Japonya pasaportu 2019'un en güçlü pasaportu seçildi. Japon pasaportuyla 190 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.

İkinci sırada yine Asya ülkelerinden Singapur ve Güney Kore yer alırken Avrupa ülkelerinden Almanya ve Fransa üçüncü sırayı paylaştı. Dünya genelinde 188 ülke Alman ve Fransız pasaportundan vize istemiyor. Söz konusu Avrupa ülkeleri geçen yıl ikinci sırada yer almıştı.

Rapora göre ABD ve Birleşik Krallık pasaportları sıralamada düşmeye devam etti. Uluslararası Hava Ulaşımı Kurumu'nun (IATA) verileri ışığında yapılan sıralamada 2015 yılında ilk sırada yer alan ABD ve İngiliz pasaportu 3 yıl sonra 6. sıraya düştü. Her iki ülke pasaportuyla vizesiz gidilebilen ülke sayısı 183.

Sıralamada en hızlı çıkış yakalayan ülkeler 5 sıra birden yükselen Çin, Kolombiya, Tuvalı ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Sıralamanın en altında ise sadece 30 ülkeye vizesiz kabul edilen Afgan pasaportu bulunuyor.

İşte dünyanın en güçlü pasaportları...

