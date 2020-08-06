Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırtıcı...

Dünyada sınırlar olmasaydı ve dilediğimiz her yere özgürce seyahat edebilseydik ne de güzel olurdu değil mi? Maalesef şu an için bu mümkün değil. Fakat aşağıda yer alan ülkelerin pasaportuna sahip vatandaşların vizesiz seyahat edebildikleri ülke sayısı epey fazla. İşte dünyanın en güçlü pasaportları!

1. JAPONYA PASAPORTU

Japonya pasaportu, yıllardır dünyanın en güçlü pasaportlarından biri. Japonya pasaportuyla ülke vatandaşları tam 191 ülkeye vize koşulu olmadan seyahat edilebiliyor.

2. SİNGAPUR PASAPORTU

Sırada yine bir Asya ülkesi var. Singapur dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Singapur pasaportu ile 190 ülkeye vizesiz giriş yapma şansınız var.

3. GÜNEY KORE VE ALMANYA PASAPORTLARI

Listenin üçüncü sırasını bir Asya ülkesi ve Avrupa ülkesi paylaşıyor. Güney Kore pasaportuna sahip bir kişi 189 ülkeye vizesiz gidebiliyorken Almanya da vizesiz seyahat edilebilen ülkeler arasında Güney Kore kadar güçlü. Alman pasaportu ile 189 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.