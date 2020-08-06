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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırtıcı...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği, her yıl vizesiz ziyaret edilebilen ülke sayılarına göre dünyanın en güçlü pasaportları endeksini oluşturuyor. Genelde ekonomik anlamda da dünyanın en güçlü ülkelerinin yer aldığı bu liste her yıl yeniden güncelleniyor. Eğer listede bulunan ülkelerden birinde vatandaşlığa sahipseniz çok şanslısınız!

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırtıcı...

Dünyada sınırlar olmasaydı ve dilediğimiz her yere özgürce seyahat edebilseydik ne de güzel olurdu değil mi? Maalesef şu an için bu mümkün değil. Fakat aşağıda yer alan ülkelerin pasaportuna sahip vatandaşların vizesiz seyahat edebildikleri ülke sayısı epey fazla. İşte dünyanın en güçlü pasaportları!

1. JAPONYA PASAPORTU

Japonya pasaportu, yıllardır dünyanın en güçlü pasaportlarından biri. Japonya pasaportuyla ülke vatandaşları tam 191 ülkeye vize koşulu olmadan seyahat edilebiliyor.

2. SİNGAPUR PASAPORTU

Sırada yine bir Asya ülkesi var. Singapur dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Singapur pasaportu ile 190 ülkeye vizesiz giriş yapma şansınız var.

3. GÜNEY KORE VE ALMANYA PASAPORTLARI

Listenin üçüncü sırasını bir Asya ülkesi ve Avrupa ülkesi paylaşıyor. Güney Kore pasaportuna sahip bir kişi 189 ülkeye vizesiz gidebiliyorken Almanya da vizesiz seyahat edilebilen ülkeler arasında Güney Kore kadar güçlü. Alman pasaportu ile 189 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.

4. İTALYA, FİNLANDİYA, İSPANYA, LÜKSEMBURG PASAPORTLARI

İtalya, Finlandiya, İspanya ve Lüksemburg dünyanın en güçlü pasaportları listesine bu yıl 4. sıradan giriş yapmış durumda. Bu ülkelerin pasaportlarına sahip vatandaşlar, 188 ülkeye vize şartı aranmadan seyahat etme hakkına sahip.

5. DANİMARKA VE AVUSTURYA PASAPORTLARI

Danimarka ve Avusturya pasaportları dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında 5. sırada yer alıyor. Bu pasaportlar ile 187 ülkeye vizesiz giriş yapılabiliyor.

6. İSVEÇ, FRANSA, İRLANDA, HOLLANDA VE PORTEKİZ PASAPORTLARI

  1. sırada yer alan bu ülkelerin pasaportlarından birine sahip olan vatandaşlar dünyadaki 186 ülkeye vizesiz seyahat edebilir.

7. İSVİÇRE, ABD, İNGİLTERE, NORVEÇ VE BELÇİKA PASAPORTLARI

İsviçre, ABD, İngiltere, Norveç ve Belçika da aynı sıralamayı paylaşan ülkeler arasında yer alıyor. Bu ülkelerin pasaportuna sahip kişiler 185 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor.

8. YENİ ZELANDA, MALTA, ÇEK CUMHURİYETİ, KANADA VE AVUSTRALYA PASAPORTLARI

Hem ekonomik anlamda hem de konum itibariyle birbirinden farklı olsalar da bu ülkelerin pasaportu aynı güç oranına sahip. Yeni Zelanda, Malta, Çek Cumhuriyeti, Kanada ya da Avustralya pasaportu ile 183 ülkeye vize şartı aranmaksızın seyahat edilebilir.

9. SLOVAKYA, LİTVANYA VE MACARİSTAN PASAPORTU

Avrupa Birliği'nin de önemli üyeleri arasında yer alan bu üç ülkenin pasaportu, dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında 9. sırada bulunuyor. Bu ülkelerin pasaportları 181 ülkeye vizesiz seyahat hattı tanıyor.

55. TÜRKİYE

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Türkiye 2020 yılında 55. sırada yer alıyor. Türkiye pasaportuna sahip Türk vatandaşları 111 ülkeye vize olmadan giriş çıkış yapabiliyor.

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