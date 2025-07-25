Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye'nin sıralaması değişti!

Henley & Partners isimli şirket tarafından her yıl hazırlanan pasaportların sıralandığı liste 2025 yılı için güncellendi. ABD'nin gerilediği görüldü. Listede ise en dikkat çeken sıralamalardan biri de Türkiye oldu.

Yaklaşık 20 yıldır hazırlanan listede ABD 10'uncu sıraya gerilerken, İzlanda ve Litvanya ile bu sırayı paylaştı. En güçlü pasaport, 193 ülkeye gidilebilen Singapur pasaportu oldu. Ardından 190 ülke ile Japonya ve Güney Kore takip etti. Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya ve İspanya da 189 ülke ile sıramada yer aldı.

TÜRKİYE DİKKAT ÇEKTİ

Listede 2023 ve 2024'te 52'nci sırada yer alan Türkiye'nin sıralaması bu yıl değişti. 2025 yılının verilerine göre Türkiye 114 ülkeyle vizesiz seyahat hakkı ile 46'ncı sırayı Rusya ile paylaştı.