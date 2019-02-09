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Dünyanın en güçlü şehirleri açıkladı! Bakın İstanbul kaçıncı sırada

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
DİĞER  | 09.02.2019 12:00 | Son Güncelleme

Şehirleri ekonomik gücü, kültürel yapısı, hayat pahalılığı, güvenlik ve çevre gibi belli başlı alanlarda inceleyen Mori Memorial Vakfı 2018 yılının en güçlü şehirlerini listeledi. Genel klasmanda 44 şehrin bulunduğu listenin başında geçen yıl da olduğu gibi Londra bulunurken İstanbul, 34. sırada yer aldı.

Dünyanın en güçlü şehirleri açıkladı! Bakın İstanbul kaçıncı sırada

Daha fazla yatırım çekme, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma, finans başkenti olma gibi şehirler arasında dünyada sıkı bir rekabet söz konusu. Mori Memorial raporunda şehirler ekonomi, AR-GE, kültür, çevre, ulaşım ve etkileşim olmak üzere 6 farklı kategoride değerlendiriliyor. Altı farklı kategoride 70 farklı göstergeye tabi tutuluyor.

İLK 5 DEĞİŞMEDİ

Raporda dünyada en çok ziyaret edilen, en ünlü şehirlerden 44'ünün zayıf ve güçlü yanları analiz edilerek puanlama sistemiyle sıralanıyor. 2018 raporunda ilk 5 sırada yer alan Londra, New York, Tokyo, Paris ve Singapur'un sıralaması değişmedi.

Londra'nın en güçlü şehirler endeksinde son 7 yıldır birinci sırada gelmesi, İngiltere'nin Brexit ile AB'den ayrılması sürecine rağmen olumsuz bir etkilenme olmadığına işaret ediyor.

Kuzey Amerika ülkeleri ise ekonomik güçlerinin yanı sıra özellikle çevre alanında yeşil enerjiye öncelik verme gibi atılımları sayesinde üst sıralarda yer aldı.

EN HIZLI GELİŞEN PEKİN VE ŞANGAY

Ekonomik olarak dünyanın en hızlı gelişen şehirlerinden olan Çin'in Pekin ve Şangay kentleri, çevre alanında son sıralarda kaldı. Söz konusu şehirler dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu kentler arasında.

İSTANBUL 44. SIRADA

İstanbul ekonomik güç olarak 44 şehir arasında 32. olurken kültür alanında 8. sırada yer aldı. Kültürel alanda yapılan ölçümlerde şehirdeki tarihi yapılara olan erişilebilirlik, müzeler, konserler gibi kültürel aktiviteler dikkate alınıyor. Güvenlik ve hayat pahalılığı gibi kriterlerin rol oynadığı kategoride 35. sırada yer alan İstanbul en kötü puanı çevre alanında aldı. Bu alanda 44 şehir arasında 40. sırada bulunuyor. Kaynak

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dünyanın en güçlü şehirleri istanbul

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