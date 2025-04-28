Dünyanın en güçlü ülkeleri ve orduları (2025 askeri güç sıralaması)

En güçlü orduya sahip olan ülkeler sık sık araştırılmaktadır. Ülkelerin sahip olduğu ordu güçleri sıralaması ise 2025 yılı itibarıyla güncellendi. ABD’deki Global Firepower tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre dünyanın en etkili askeri güçleri sıralandı. Ülke orduları değerlendirilirken sadece asker sayısı değil; teknolojik altyapı, lojistik kapasite, savunma bütçesi, hareket kabiliyeti ve coğrafi avantajlarla birlikte 60’tan fazla kriter göz önünde bulunduruldu. Bu analiz sonucunda Türkiye ise en güçlü 10 ordu arasında yer aldı.

Dünyanın en güçlü ülkeleri ve orduları

İnceleme, ülke ordularının sıralamasını oluştururken, Güç İndeksi (PwrIndx) adı verilen bir ölçüt dikkate alınmaktadır. Ülkelerin askeri güçleri incelenirken, sadece askeri birimlerin büyüklüğü ve ekonomik durumları değil, bununla beraber lojistik kapasitelerinden coğrafi avantajlarına kadar olan geniş kriterler dikkate alınmaktadır.

Buna göre dünyanın en güçlü ülke sıralaması şöyledir:

1 - ABD

145 ülke içerisinde birinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam askeri personel sayısı 2 milyon 127 bin 500 kişiden meydana gelmektedir. ABD ordusuna ait 701 bin 319 hava kuvvetleri personeli, 1 milyon 403 bin 200 kara kuvvetleri personeli, 667 bin 108 deniz kuvvetleri personel bulunmaktadır.

2 - Rusya

Rusya'nın toplam askeri personel sayısı 3 milyon 570 bin kişi olarak açıklanmaktadır. Rus ordusuna ait 165 bin hava kuvvetleri personeli, 1 milyon 320 bin kara kuvvetleri personeli, 160 bin deniz kuvvetleri personeli mevcuttur.

3 - Çin

Çin'in askeri personel sayısı 3 milyon 177 bin kişi olarak açıklanmaktadır. Çin ordusuna ait 400 bin hava kuvvetleri personel, 2 milyon 545 bin kara kuvvetleri personel, 380 bin deniz kuvvetleri personel mevcuttur. Çin hava kuvvetlerinin ise 3 bin 309 hava aracı bulunmaktadır.

4 - Hindistan

Hindistan'ın toplamda 5 milyon 137 bin 550 askeri personeli bulunmaktadır. Hindistan ordusunun 310 bin 578 bin hava kuvvetleri personeli ve 2 bin 229 hava aracı mevcuttur.

5 - Güney Kore

Güney Kore'nin ordusunun askeri personel sayısı 3 milyon 820 bin kişiden meydana gelmektedir. Ordu içerisinde 65 bin hava kuvvetleri personeli, 365 bin kara kuvvetleri personeli, 70 bin deniz kuvvetleri personeli mevcuttur. Hava kuvvetlerine ait 1,592 hava aracı bulunmaktadır.

6 - İngiltere

İngiltere'nin personeli 1 milyon 108 bin 860 kişiden meydana gelmektedir. İngiliz ordusunda 34 bin 790 hava kuvvetleri, 106 bin 626 kara kuvvetleri, 35 bin 730 deniz kuvvetleri personeli bulunmaktadır.

7 - Fransa

Fransa'nın askeri personeli 376 bin kişiden meydana gelmektedir. Orduda 40 bin 500 hava kuvvetleri personeli, 141 bin 600 kara kuvvetleri personeli, 44 bin deniz kuvvetleri personeli bulunmaktadır. Ayrıca hava kuvvetlerinin tam 976 hava aracı mevcuttur.

8 - Japonya

Japonya'ya ait toplam askeri personel 318 bin 150 bin olarak açıklanmaktadır. Bunlardan 50 bini hava kuvvetleri personeli olarak görev yapmaktadır. Japonya hava kuvvetleri 1,443 uçak, helikopter ve diğer hava araçlarının sahibidir.

9 - Türkiye

Raporda Türk ordusunun toplam askeri personel sayısı 883 bin 900 olarak açıklanmaktadır. Ordunun hava kuvvetleri personeli 115 bin, deniz kuvvetleri personeli 100 bin, kara kuvvetleri personeli 518 bin 900 olarak öne çıkmaktadır.

10 - İtalya

Toplamda 289 bin askeri personeli olan İtalya'nın 43 bin hava kuvvetleri, 100 bin kara kuvvetleri, 31 bin deniz kuvvetleri ve diğerleri olarak ayrılmaktadır.