Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den Eskişehir ilk 10'a girdi

Dünyadan tam 328 şehrin girdiği listenin zirvesine Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi otururken, Türkiye’den Eskişehir ilk 10’a girmeyi başardı. Bu arada Eskişehir’in yanısıra listede Bursa (27. yer), İzmir (49. yer), Ankara (139. yer ) ve İstanbul (206. yer) olmak üzere 4 Türk kenti daha yer aldı. İlk 10’a giren şehirler...

10. Dünyan en güvenli şehirleri listesinde suç oranı sadece yüzde 18,12 olan Eskişehir 10. sıraya yerleşti.

9. Sıralamanın 9.'su olan Hong Kong (suç oranı 18.10)

8. İsviçre'nin Bern kenti, 17.35 puanlık suç oranıyla listenin 8. sırasında yer aldı.

7. İsviçre'nin Zürih kenti, 16.82 puanla listenin 7. sırasına yerleşti.

6. BAE'nin Dubai şehri, sıralamanın 6.'sı oldu (suç oranı 16.66)

5. Geleneksel bira festivali Octoberfest ile bilinen Almanya'nın Münih kenti 16.45 puanla 5. oldu.

4. Tayvan'ın başkenti Taipei, 14.97 puanla sıralamada 4. oldu.

3. Dünyanın en güvenli şehirleri listesinin 3. sırasına yerleşen Kanada'nın Quebec kenti (suç oranı 14.78)

2. Katar'ın başkent Doha, 11.69 puanla ikinci oldu.

1. Suç oranı 10.61 olarak belirtilen BAE'nin başkenti Abu Dabi, listenin zirvesine oturdu.



