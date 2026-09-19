Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 5 şehir listeye girdi

Numbeo'nun 2026 yılına ait Güvenlik Endeksi, dünya genelinde 300'den fazla şehri kapsıyor. Listenin zirvesinde 89,2 güvenlik puanıyla Çin'in Qingdao şehri bulunuyor.

Qingdao'yu 88,9 puanla Abu Dhabi takip ederken Doha ve Sharjah 84,5'er puanla üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldı. Ancak listenin Türkiye bölümüne bakıldığında şehirler arasında dikkat çekici bir fark ortaya çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN İLK SIRASINDA BURSA VAR

Türkiye'den listeye giren şehirler arasında en yüksek güvenlik puanını Bursa aldı. 71,3 puana ulaşan Bursa, dünya genelinde 69. sıraya yerleşti. Böylece Bursa yalnızca Türkiye'deki şehirleri geride bırakmakla kalmadı; sıralamada Madrid ile aynı güvenlik puanını aldı ve Kuwait City'nin de üzerinde yer aldı. Türkiye listesinin ilk iki sırası arasındaki fark ise oldukça küçük.

BURSA İLE ANTALYA ARASINDA SADECE 0,6 PUAN VAR

Bursa'nın hemen ardından Antalya geliyor. Antalya 70,7 güvenlik puanıyla dünya sıralamasında 71. basamakta bulunuyor.

Böylece Türkiye'nin ilk iki şehri arasındaki fark yalnızca 0,6 puan ve 2 sıra oldu. Bursa 69'uncu sıradayken Antalya'nın 71'inci olması, iki şehrin endekste birbirine oldukça yakın sonuçlar aldığını gösteriyor.

İZMİR İLK 100'E GİRDİ

Türkiye'den dünya sıralamasında ilk 100'e girmeyi başaran bir diğer şehir ise İzmir oldu. 66,8 güvenlik puanına sahip İzmir, dünya genelinde 93. sırada yer aldı. Aynı puana sahip Adelaide 92'nci, Astana ise 94'üncü sırada bulunuyor. Böylece Türkiye'deki ilk üç sıra Bursa, Antalya ve İzmir şeklinde oluştu.

Bursa ile İzmir'in güvenlik puanları arasında 4,5 puanlık fark bulunurken dünya sıralamasında iki şehri 24 basamak ayırdı.

ANKARA 136. SIRADA

İlk üç şehrin ardından sıralamada daha büyük bir boşluk dikkat çekiyor.

Ankara, 60,5 güvenlik puanıyla dünya genelinde 136. sıraya yerleşti. Başkent böylece Türkiye'den listeye giren şehirler arasında dördüncü oldu. İzmir ile Ankara arasında dünya sıralamasında 43 basamaklık fark bulunuyor. Türkiye listesindeki en büyük ayrışmalardan biri ise Ankara'dan sonra ortaya çıkıyor.

İSTANBUL TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN 5 ŞEHİR ARASINDA SONUNCU

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, Numbeo'nun 2026 Güvenlik Endeksi'nde 52,0 puan aldı. Bu sonuçla İstanbul dünya genelinde 191. sıraya yerleşti ve Türkiye'den sıralamada bulunan beş şehir arasında en düşük sırada kalan kent oldu. Aynı bölümde Belfast, Denver, San Jose gibi şehirler de 52,0 puanla yer alırken İstanbul'un hemen ardından 51,9 puanla Monterrey geliyor. Türkiye'nin ilk sırasındaki Bursa ile İstanbul arasındaki fark ise oldukça dikkat çekici.

Bursa'nın güvenlik puanı İstanbul'dan 19,3 puan daha yüksek. Dünya sıralamasında Bursa 69'uncu, İstanbul ise 191'inci olduğu için iki şehir arasında 122 sıra bulunuyor.