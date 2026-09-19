Milyonlarca yıl sonra ortaya çıktı: İnsanlarla benzer özelliği keşfedildi!

Araştırmacılar, Tyrannosaurus rex'in (T-rex) sıcakkanlı olduğu ve vücut ısısının insanlarınkine benzer olarak ortalama 36 santigrat derece olduğuna işaret etti.

Sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlanan çalışmada, Tyrannosaurus rex'in vücut sıcaklığı araştırıldı.

DİŞ YAPISI İNCELENDİ, İNSANLARA BENZER DERECEDE ÖZELLİK KEŞFEDİLDİ

Diş minesindeki atomların hayvanın vücut ısısına bağlı olarak farklı şekillerde kümelendiğini belirten araştırmacılar, bu kapsamda fosilleşmiş dinozor dişlerini inceledi.

T-rex'in sıcakkanlı olduğu görüşünü paylaşan araştırmacılar, dinozorun vücut ısısının insanlarınkine benzer olarak ortalama 36 santigrat derece ölçüldüğüne işaret etti.

KEŞFEDİLECEK YENİ TÜRLERE IŞIK TUTULDU

Araştırmacılardan Robert Eagle, bu yöntem kullanılarak keşfedilebilecek çok sayıda türün olduğunu ifade etti.

Vücut sıcaklığının bilinmesinin T-rex'in nasıl yaşamış olabileceğine ışık tutacağı düşünülüyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır