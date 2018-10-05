MAGAZİN

'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

Kubilay Aka, Instagram sayfasında sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı ve altına romantik bir not düştü.

Oyuncu Kubilay Aka, Vatanım Sensin setinde tanıştığı Miray Daner ile aşk yaşıyor.

'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'

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Dizide abi-kardeşi canlandıran çift, ilişkilerinde iki yılı geride bıraktı.
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Buldukları her fırsatı birlikte değerlendiren çiftten Kubilay Aka, dün Instagram sayfasında sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı ve altına romantik bir not düştü.
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"Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel seninle hayatı adımlamak ve dünyanın en güzel şeyi tüm gaileler içinde seninle aşktan da fazla olmak. İyi ki!"
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Kubilay Aka'nın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu ve 200 bin kişi tarafından beğenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka vatanım sensin Miray Daner

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