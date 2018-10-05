Oyuncu Kubilay Aka, Vatanım Sensin setinde tanıştığı Miray Daner ile aşk yaşıyor.
'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'
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Dizide abi-kardeşi canlandıran çift, ilişkilerinde iki yılı geride bıraktı.
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Buldukları her fırsatı birlikte değerlendiren çiftten Kubilay Aka, dün Instagram sayfasında sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı ve altına romantik bir not düştü.
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"Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel seninle hayatı adımlamak ve dünyanın en güzel şeyi tüm gaileler içinde seninle aşktan da fazla olmak. İyi ki!"
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Kubilay Aka'nın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu ve 200 bin kişi tarafından beğenildi.
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