Buldukları her fırsatı birlikte değerlendiren çiftten Kubilay Aka, dün Instagram sayfasında sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı ve altına romantik bir not düştü.

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"Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel seninle hayatı adımlamak ve dünyanın en güzel şeyi tüm gaileler içinde seninle aşktan da fazla olmak. İyi ki!"